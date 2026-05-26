El ICE pone su foco en los abogados de migración que presenten peticiones falsas de asilo

Arresto de una persona en Denver, Colorado, dpor parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque la directriz no crea sanciones contra los letrados, afirman que utlizarán con herramientas administrativas para actuar con mayor contundencia contra ellos

Los Ángeles/El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ordenó este martes que se persiga con firmeza a los abogados de inmigración acusados de presentar solicitudes de asilo falsas para sus clientes, de acuerdo con un memorando citado por la cadena CBS News.

El asesor jurídico general del DHS, James Percival, instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desarrollar "políticas antifraude" para evitar que los abogados de inmigración presenten casos de asilo sin base, según detalló el canal.

La orden fechada este martes forma parte de las últimas medidas tomadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en su campaña para impulsar deportaciones masivas y reducir la inmigración irregular en Estados Unidos.

La directiva afirma que las solicitudes de asilo se han convertido en una "práctica habitual" usada por abogados de inmigración que argumentan que "prácticamente todo inmigrante indocumentado" enfrenta persecución o tortura en su país de origen debido a una condición protegida, como la raza o la opinión política.

La semana pasada, el Gobierno de Trump anunció una nueva medida que exigirá a ciertos inmigrantes salir del país para solicitar la residencia permanente

El memorando indica que los esfuerzos de ICE contra las solicitudes de asilo "deberían incluir medidas contra los abogados de inmigración que presenten solicitudes de asilo falsas ante los tribunales de inmigración".

Aunque la directriz no crea sanciones contra los letrados, señala que ICE comenzará a utilizar con mayor frecuencia las herramientas administrativas existentes para actuar con mayor contundencia contra estos.

La semana pasada, el Gobierno de Trump anunció una nueva medida que exigirá a ciertos inmigrantes salir del país para solicitar la residencia permanente, conocida como green card, lo que también es un reto para los abogados de inmigración, que habitualmente se presentaban con sus clientes en los procesos dentro de EE UU.