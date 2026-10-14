Un informe advierte de los riesgos de implementar la IA china en el aparato de vigilancia en Venezuela

El acuerdo con iFlytek puede convertir a Venezuela en uno de los primeros fuera de China en utilizar esta nueva generación de herramientas para el control político.

Un convenio firmado con la empresa iFlytek incluye el reconocimiento de voces y el cruce de datos personales

Madrid/Venezuela tiene el potencial de ampliar con inteligencia artificial china un aparato de vigilancia que ya permite identificar a ciudadanos, controlar internet y seguir sus movimientos mediante cámaras y bases de datos. Así lo advierte un informe del Instituto Australiano de Política Estratégica (Aspi), publicado en septiembre, que señala que un acuerdo con la tecnológica iFlytek puede convertir al país en uno de los primeros fuera de China en utilizar esta nueva generación de herramientas para el control político. Los investigadores aclaran, sin embargo, que todavía no existen pruebas públicas de que esos sistemas ya estén operando.

El convenio fue suscrito en julio de 2025, cuando Delcy Rodríguez era vicepresidenta de Nicolás Maduro. Ahora, al frente del Gobierno tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, Rodríguez no ha anunciado su cancelación.

El estudio, titulado Señales de alerta: Venezuela y el riesgo de un autoritarismo digital potenciado por la IA china, examina el papel de iFlytek, una empresa especializada en reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje que figura desde 2019 en una lista de restricciones comerciales de Estados Unidos por su participación en la vigilancia y represión de minorías musulmanas en Xinjiang.

Según Aspi, iFlytek comercializa herramientas capaces de detectar “más de cien tipos de contenido de audio políticamente sensible”

Según Aspi, la compañía comercializa herramientas capaces de detectar “más de cien tipos de contenido de audio políticamente sensible”, incluidas referencias a dirigentes y acontecimientos políticos.

El peligro, advierte el instituto australiano, no consiste únicamente en instalar nuevos equipos. La inteligencia artificial puede conectar registros dispersos, identificar personas por su voz y elaborar perfiles individuales a partir de información que el Estado ya posee. Si se da esta combinación, entonces la vigilancia se vuelve “más barata, más rápida y más difícil de detectar”, según el informe.

La infraestructura sobre la que podrían incorporarse esas herramientas lleva años funcionando. Aspi identifica seis componentes: telecomunicaciones, identidad digital, bases de datos centrales, videovigilancia, control de internet y una nueva capa de análisis mediante inteligencia artificial. En su desarrollo han participado empresas chinas como Huawei, ZTE, CEIEC, Hikvision y Dahua, aunque con distintas funciones y sin que esté demostrada una integración total entre los sistemas.

Una de las piezas centrales es el Carnet de la Patria, utilizado para gestionar subsidios y prestaciones sociales. Según las cifras oficiales recogidas por Aspi, en enero de 2023 tenía 21,8 millones de usuarios registrados, aproximadamente tres cuartas partes de la población, y atendía a 14,2 millones de personas al mes. Su código QR conecta a cada beneficiario con una base de datos estatal.

En enero de 2025, Maduro presentó una sala nacional de mando para centralizar información de las organizaciones comunales y afirmó que funcionaba “con tecnología china e inteligencia artificial”

A ello se suman las cámaras de los sistemas de seguridad y la infraestructura de la telefónica estatal Cantv, que permite intervenir en el tráfico de internet. En enero de 2025, Maduro también presentó una sala nacional de mando para centralizar información de las organizaciones comunales y afirmó que funcionaba “con tecnología china e inteligencia artificial”. Aspi señala, no obstante, que esa declaración no demuestra que las nuevas capacidades de vigilancia ya estén instaladas.

El informe llega después de años de restricciones al acceso a medios digitales en Venezuela. Los investigadores sostienen que la infraestructura existente no ha sido desmantelada bajo Rodríguez y reclaman la publicación íntegra del acuerdo con iFlytek, cuyos términos siguen sin conocerse.

Aspi advierte a la comunidad internacional de que “todavía no es demasiado tarde para impedir que se afiance aún más la vigilancia mediante la tecnología” en Venezuela. El informe señala que el Gobierno de Delcy Rodríguez no ha dado indicios de abandonar sus planes de incorporar inteligencia artificial china al aparato de control estatal.

Aspi advierte a la comunidad internacional de que “todavía no es demasiado tarde para impedir que se afiance aún más la vigilancia mediante la tecnología” en Venezuela

Australia ya ha sufrido una intrusión mediante IA estadounidense. El primer ministro Anthony Albanese reveló el 24 de septiembre que un agente de OpenAI accedió sin autorización a archivos restringidos de un portal gubernamental de estadísticas sanitarias. El incidente ocurrió en junio, durante una búsqueda de datos sobre gasto farmacéutico. Albanese anunció una investigación y las autoridades señalaron que, por el momento, no había indicios de acceso a datos médicos personales.

La difusión de mensajes favorables al chavismo también alcanza a medios de comunicación fuera de Venezuela. Una investigación de ProBox, Cazadores de Fake News, Efecto Cocuyo y Medianálisis identificó una red de 44 medios que difundieron narrativas similares favorables al chavismo tras la captura de Maduro. Entre ellos figura Cubadebate, el portal oficialista cubano, cuya participación en campañas de desinformación sobre Venezuela ya había sido documentada durante las elecciones de 2024.

La lista también incluye a CGTN, la cadena internacional de la televisión estatal china, y a la agencia Xinhua. El estudio detectó titulares prácticamente idénticos, publicaciones sincronizadas y contenidos venezolanos reproducidos en el extranjero. Solo entre El Universal y Globovisión encontró 132 artículos con encabezados iguales o estructuras casi calcadas.