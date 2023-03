Los ingresos ilegales de cubanos a EE UU bajaron de 44.069 en diciembre a 753 en febrero

Datos ofrecidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos señalan que desde octubre del año pasado a marzo de este año han sido detenidos 116.878 cubanos en la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, los datos de enero (6.433) y febrero (753) indican una reducción drástica de los ingresos ilegales a partir de la entrada en vigor del parole humanitario.

El jefe de la Border Patrol, Raúl Ortiz, precisó que en los últimos cinco meses los oficiales estadounidenses han detenido a 900.590 migrantes irregulares, siendo los cubanos el segundo grupo más numeroso que cruzó la frontera después de los mexicanos (225.476).

Pese a que autoridades estadounidenses han insistido en que ha habido una disminución en el cruce de cubanos desde que la Administración de Biden puso en marcha el llamado parole humanitario, el pasado enero, las cifras de nacionales de la Isla que cruzaron ilegalmente y se entregaron a la Patrulla Fronteriza sigue siendo significativa, con 6.433. El 40% de estas personas fueron expulsadas.

So far, in FY23, U.S. Border Patrol apprehended 900,590 individuals from 147 countries. The top 5 nationalities Border Patrol Agents encountered are listed below. pic.twitter.com/GqawsZjee5