Irán dice que las acciones de EE UU dejan sin efecto partes clave del acuerdo de paz

Varios países del Golfo Pérsico han sido atacados por Irán este miércoles después de otros bombardeos estadounidenses al país persa.

Teherán / Washington/Irán afirmó este miércoles que los ataques estadounidenses contra su territorio, la revocación de la autorización para vender petroleo y "la violación de los acuerdos" de Ormuz "han dejado sin efecto partes clave y fundamentales" del memorando firmado por Teherán y Washington para poner fin a la guerra.

"Los repetidos ataques ilegales contra Irán, junto con la decisión tomada anoche por el Tesoro de EE UU de revocar la licencia para la venta de petróleo iraní, la violación de los acuerdos iraníes en el estrecho de Ormuz y las continuas agresiones militares y actos terroristas del régimen sionista contra el Líbano han dejado sin efecto partes clave y fundamentales del acuerdo de cese de la guerra", afirmó el Ministerio de Exteriores iraní.

"La responsabilidad de las peligrosas consecuencias de esta escalada recae en el renegado régimen estadounidense", añadió la cartera en su comunicado.

"La responsabilidad de las peligrosas consecuencias de esta escalada recae en el renegado régimen estadounidense", añadió la cartera en su comunicado

La diplomacia iraní consideró que los ataques que llevó a cabo de madrugada Estados Unidos "contra varios centros de control y vigilancia situados en la costa sur de Irán" constituyen una "flagrante violación" del primer artículo del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra.

Al mismo tiempo, reiteró que las Fuerzas Armadas de la República Islámica "no dudarán y también atacarán la fuente y el origen de las agresiones".

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) atacaron Irán anoche en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz. Como resultado, un miembro de la Guardia Revolucionaria falleció.

"Uno de los guardias de esta fuerza murió esta mañana en una confrontación con drones enemigos invasores", indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Teherán respondió a la agresión con otro bombardeo a bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico como represalia, entre ellos Kuwait, cuyo Gobierno ha expresado este miércoles su "firme condena y denuncia" a los "reiterados ataques iraníes" contra el país.

"Estos ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía de Kuwait, una amenaza directa a su seguridad y estabilidad, y una grave infracción del Derecho Internacional", ha señalado el Ministerio de Exteriores kuwaití a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Así, ha subrayado que "la continuación de estos ataques flagrantes, en un momento en que se están realizando esfuerzos regionales e internacionales para reducir las tensiones, socava sistemáticamente estos esfuerzos e ignora la voluntad internacional que respalda esta vía", en una crítica a las acciones por parte de Teherán.

Las tensiones han vuelto a escalar entre Washington y Teherán, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur de Irán en un pulso por el control de Ormuz

La cartera ha apuntado además que "la seguridad, la soberanía y la protección del Estado de Kuwait, sus ciudadanos y residentes constituyen una línea roja infranqueable", al tiempo que ha destacado su derecho "inherente y legítimo" a "adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía y proteger su seguridad y estabilidad".

Antes de esos ataques, Estados Unidos revocó la autorización de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales, una medida tomada por las agresiones contra buques en Ormuz.

En las últimas semanas, las tensiones han vuelto a escalar entre Washington y Teherán, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur de Irán en un pulso por el control de Ormuz, por donde transita buena parte del comercio mundial.

En este escenario, este martes varias asociaciones estadounidenses denunciaron al Gobierno de Trump, al que acusan de haber entregado a Teherán información sobre solicitantes de asilo iraníes pendientes de deportación, lo que habría puesto en peligro a opositores y minorías, tanto religiosas como LGTBQ.

La acusación, representada en Washington por el Iranian American Legal Defense Fund y el Public Citizen Litigation Group, señala directamente a los secretarios de Estado, Marco Rubio, de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), David Venturella.

"La ley es sumamente clara al establecer que la información contenida en las solicitudes de asilo está protegida", afirmó Michael Kirkpatrick, abogado de Public Citizen Litigation Group, en declaraciones a The Washington Post.

La demanda busca poner fin a esta supuesta práctica y exige la notificación por parte del Gobierno estadounidense a cualquier persona cuya información haya sido compartida con Teherán sin su consentimiento

Kirkpatrick advirtió que es algo "potencialmente de vida o muerte" para los iraníes que solicitan asilo en Estados Unidos y luego terminan siendo deportados a Irán. La acción legal está basada en testimonios de detenidos por autoridades migratorias, agregó el letrado. La demanda busca poner fin a esta supuesta práctica y exige la notificación por parte del Gobierno estadounidense a cualquier persona cuya información haya sido compartida con Teherán sin su consentimiento.

Una portavoz del ICE, Lauren Bis, insistió en que las acusaciones de que la agencia "compartió registros de solicitudes de asilo con el gobierno iraní son falsas". "ICE colabora con todos los países para obtener documentos de viaje para los detenidos, señaló Bis en redes sociales.

Durante el segundo mandato del republicano, Washington ha deportado a más de 100 iraníes de vuelta a su país, según cifras de organizaciones activistas que rastrean informes de deportaciones e informaciones de los medios de comunicación iraníes.