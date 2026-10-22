Irán dice que atacó cuatro buques en el golfo Pérsico y que tres más chocaron con minas en Ormuz

Fotografía de archivo de petroleros cruzando el Estrecho de Ormuz, en Omán, antes de la guerra de Irán.

EE UU retira al personal diplomático no esencial de Arabia Saudí por la escalada de ataques

Teherán/Washington/La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que atacó cuatro buques que realizaban “transferencias ilegales de petróleo” en el golfo Pérsico, mientras que otros tres chocaron con minas en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en el estratégico paso marítimo.

“Estos buques fueron descubiertos transfiriendo petroleo de barca a barco en el norte del golfo Pérsico. Los cuatro buques fueron alcanzados simultáneamente y están en llamas”, indicó en un comunicado el cuerpo militar de élite recogido por la televisión estatal Press TV.

Además, otros tres buques implicados en actividades ilegales chocaron contra minas en la parte occidental del estrecho de Ormuz y que quedaron inmovilizados al sufrir daños e incendios, según el comunicado.

Los ataques contra petroleros en Ormuz se han multiplicado en las últimas semanas en medio de las advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní

La Guardia Revolucionaria afirmó que "la insistencia" de Estados Unidos "en incitar a los buques a atravesar la ruta minada (de Ormuz) ilegalmente está aumentando los incidentes marítimos" y amenazó con "extender" su respuesta" a bases estadounidenses en Oriente Medio "si esta situación continúa”.

Los ataques contra petroleros en Ormuz se han multiplicado en las últimas semanas en medio de las advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní de que no permitirá el paso de buques sin su permiso, mientras Estados Unidos trata de recuperar el tránsito en una vía cercana a Omán.

El anuncio de hoy de las fuerzas iraníes llega después de que el medio estadounidense The New York Times informara de que Estados Unidos e Israel preparan una nueva ofensiva militar contra Irán para después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, tras el aplazamiento de un ataque por parte del presidente Donald Trump este mes.

Según el diario, los dos países trabajan en una operación breve e intensa que podría incluir ataques contra instalaciones nucleares, arsenales de misiles y drones e infraestructura energética iraní, al tiempo que han intensificado sus ejercicios y practicado maniobras ofensivas con aviones sobre Irak.

Irán, por su parte, ha advertido de que responderá con ataques más amplios, que podrían alcanzar centros de datos, cables submarinos de internet e instalaciones petroleras de Arabia Saudí, país que lidera una coalición militar contra los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán.

"Los hutíes, apoyados por Irán, han intensificado sus hostilidades contra Arabia Saudí, incluyendo ataques a aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas, lo que ha provocado víctimas civiles"

Este mismo miércoles, Estados Unidos anunció la retirada de sus empleados gubernamentales no esenciales y sus familiares de Arabia Saudí, debido a los ataques hutíes contra el país árabe y al riesgo de una escalada, informó un portavoz del Departamento de Estado.

"Los hutíes, apoyados por Irán, han intensificado sus hostilidades contra Arabia Saudí, incluyendo ataques a aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas, lo que ha provocado víctimas civiles y graves interrupciones en los viajes", indicó la fuente.

El Departamento advirtió que "existe el riesgo de que estas hostilidades se intensifiquen rápidamente, incluso más allá de la zona inmediata".

"La seguridad y el bienestar del personal del Departamento y de sus familias siguen siendo nuestra máxima prioridad; por ello, continuaremos tomando todas las medidas necesarias para protegerlos y brindarles apoyo durante su regreso a los Estados Unidos", añadió la cartera -en un comunicado-.

Al menos dos personas murieron este miércoles y otras dos resultaron heridas por los restos de un dron interceptado que fue lanzado contra el yacimiento petrolífero saudí de Shaybah, cercano a la frontera con Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Riad no atribuyó la acción a ningún grupo y, hasta el momento, los rebeldes hutíes del Yemen no han reivindicado el ataque.

La coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 dijo horas antes que sus defensas aéreas habían interceptado drones tanto en el este como en el sur del país, aunque no ofreció detalles.

Los hutíes, aliados de Irán, han intensificado sus operaciones contra Arabia Saudí desde comienzos de octubre y han apuntado contra diferentes instalaciones energéticas y civiles del país árabe, como el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, donde han muerto y resultado heridas decenas de personas desde principios de mes.