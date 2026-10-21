China, Rusia e Irán cierran filas con Raúl Castro, "líder revolucionario de gran prestigio"

Teherán califica de "criminal" la orden de arresto contra el ex presidente por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate; Moscú señala una "venganza del lobby anticubano de Miami" y Pekín ofrece su "apoyo firme"

Madrid/China ha sido el último país amigo en unirse al club de solidaridad con el régimen cubano a partir de la imputación contra Raúl Castro en el caso del derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, ampliada este lunes por una jueza de Florida. La medida, firmada el viernes por Ariana Fajardo Orshan, acusa al ex gobernante de conspiración para cometer asesinato en primer grado, en una causa distinta del proceso federal abierto en mayo por la muerte de cuatro integrantes de la organización.

"Raúl Castro es un líder muy respetado de la Revolución Cubana", ha dicho este miércoles la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, que agregó que el ex mandatario "cuenta con un gran prestigio internacional".

Xinhua se hizo eco de estas declaraciones, en una rueda de prensa habitual en la que la portavoz ha sido preguntada al respecto. "China se ha opuesto de forma consistente al abuso de los medios judiciales para presionar a Cuba", señaló, antes de recalcar que Pekín "apoya firmemente" a la Isla en "la protección de su soberanía nacional y el rechazo de la interferencia extranjera".

"China se ha opuesto de forma consistente al abuso de los medios judiciales para presionar a Cuba"

Mao ha vuelto a pedir a Estados Unidos que "ponga fin a su bloqueo a Cuba y a cualquier otra forma de coacción o presión", además de instarlo a que "deje de violar los derechos del pueblo cubano a la superviviencia y el desarrollo".

A Pekín le habían precedido otros dos habituales socios de La Habana, uno de ellos Irán, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores difundió a través de la agencia estatal de noticias Irna un comunicado en el que calificó de "criminal e ilegal" la emisión de la orden de arresto contra Castro. Teherán denunció las "acciones intervencionistas" de Washington, incluidas las sanciones que calificó de "inhumanas" y los intentos de amenazar e intimidar a autoridades y personalidades cubanas.

El Ministerio añadió que la política de sanciones, presión e intimidación “aplicada contra el pueblo cubano durante más de siete décadas viola la Carta de las Naciones Unidas y contradice los principios y normas del derecho internacional y los derechos humanos”. A juicio de la Cancillería iraní, Washington deberá rendir cuentas por las "consecuencias catastróficas" de estas decisiones sobre la vida cotidiana de la población, a la que expresó su solidaridad frente a estas “acciones criminales”.

Moscú tampoco faltó en el grupo, más bien al contrario: fue quien abrió fuego, al criticar la “acusación infundada y falsa” que llega “más de 30 años después”. A juicio de la cancillería rusa, esto “no es más que una venganza del lobby anticubano de Miami, un deseo de ajustar cuentas con Castro, quien celebró su 95 cumpleaños en junio”.

Tras rechazar y condenar “categóricamente” la orden de arresto contra Castro, el comunicado señalaba que esta no es más que parte de “una mayor escalada de tensiones en torno a la Isla de la Libertad [como denomina Moscú a Cuba], que atraviesa momentos extremadamente difíciles debido a un bloqueo comercial, económico, financiero y energético sin precedentes, y podría desestabilizar toda la región latinoamericana y caribeña”.

La nota concluye con un mensaje personal al propio ex mandatario cubano: “Deseamos al camarada Raúl Castro, amigo de Rusia, buena salud y que conserve su invariable valentía, coraje y fortaleza”. Aunque el Ministerio de Exteriores ruso ha aprovechado para reafirmar su solidaridad con el régimen cubano, con el que continuará “fortaleciendo los estrechos lazos de amistad, apoyo mutuo, asistencia y cooperación integral”, las palabras vuelven a quedarse solo en eso. Como las de Irán y China. Los tres países no han cesado, en lo que va de año, de expresar casi semanalmente apoyo y respaldo a una Isla necesitada de unos recursos que ninguno de los aludidos se ha decidido por completo a enviar.

Si bien China es la que más bienes, productos y donativos ha aportado al régimen, Irán y Rusia son los socios que no se han animado a desafiar a Washington para enviar el tan ansiado combustible que puede ejercer de salvavidas inmediato al régimen. El apoyo chino a través de la energía solar, que lleva en marcha más de dos años, supone un cambio de matriz más lento y paulatino, mientras que los buques petroleros que Teherán y Moscú podrían entregar darían oxígeno a La Habana como ocurrió en abril.

El último día de marzo llegó a la Isla el Anatoly Kolodkin con 730.000 barriles de crudo ruso, una entrada autorizada por Washington, que no trató de impedir la llegada del tanquero, como sí lo hizo posteriormente con otros intentos sin que Rusia se animara a entrar en la confrontación directa. Irán ni siquiera lo ha intentado, pese a mantener una guerra abierta con EE UU, al que ha desafiado reiteradamente, pero solo en relación a su territorio y aledaños.

“Pues pienso que es político. Es político y tiene que ver también con la elección de noviembre, desde mi punto de vista”

México es otro de los países que ha intentado buscar resquicios legales para seguir suministrando petróleo a Cuba, pero evitando el choque con EE UU, con quien mantiene unas relaciones vitales para su economía. A su presidenta, Claudia Sheinbaum, le preguntó la prensa este lunes su opinión por la nueva imputación de Castro, que ella atribuye al ambiente preelectoral en el país vecino. “Pues pienso que es político. Es político y tiene que ver también con la elección de noviembre, desde mi punto de vista”, señaló. “Y los votos que quieran ganar de un lado y de otro”, dijo la mandataria, que no fue más lejos en sus consideraciones.

Paradójicamente, su opinión es compartida por muchos usuarios cubanoamericanos en redes sociales, que el otro día reaccionaron a la información calificándola de “circo” o “teatro”, relacionándolo expresamente con las elecciones de noviembre, como ha reportado CiberCuba basándose en los comentarios en sus redes sociales. Esos mensajes no reflejan simpatía por el anciano ex presidente, sino decepción con la gestión de Trump en el asunto cubano y otras decisiones políticas que están causando estupor entre su base de votantes y seguidores fieles cubanos.

Los motivos trascienden la política hacia la Isla –o su falta de acción– y llegan a su actitud en Venezuela, donde ha demostrado primar el negocio del petróleo sobre la democracia, o su manifiesta animadversión contra el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, frente a las simpatías que muestra por el ruso Vladimir Putin y los propios Xi Jinping y Kim Jong-un.