Irán dice que seguirá apoyando la "resistencia" de Hamás e Hezbolá contra Israel

Teherán/El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, instó este martes a Israel a no poner a prueba “la voluntad” de su país e insistió en que cualquier represalia israelí por el ataque con misiles de la semana pasada tendrá a su vez una respuesta. “Instamos a Israel a no poner a prueba nuestra voluntad”, dijo Araqchí en un acto de conmemoración del aniversario del ataque terrorista de Hamás contra Israel que causó 1.200 muertos el 7 de octubre del año pasado.

“Cualquier ataque a la infraestructura de Irán recibirá una respuesta más fuerte”, sostuvo el jefe de la diplomacia. “Han visto el poder de nuestros misiles”, aseguró el político. Araqchí reiteró el apoyo de Teherán al Eje de la Resistencia, la alianza informal liderada por Irán y formada por los libaneses de Hezbolá, los hutíes del Yemen y Hamás, entre otros.

“Hemos apoyado a la resistencia en el pasado, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo, y los golpes que se han infligido no pueden dañar la determinación de la resistencia y de Irán”, afirmó en referencia a las muertes de algunos de los líderes de estos grupos.

El acto se celebró en el Ministerio de Exteriores iraní y contó con la participación de embajadores extranjeros y otras autoridades iraníes. Para esta tarde, está convocada en la plaza Palestina de Teherán una concentración en apoyo del Eje de la Resistencia.

La Guardia Revolucionaria atacó Israel con unos 180 misiles el martes de la semana pasada como represalia por los asesinatos del líder de Hezbolá, Hasán Nasrala, y un general iraní en Beirut, y del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en julio en Teherán. Israel ha asegurado que responderá, a lo que diversas autoridades políticas y militares iraníes han dicho a su vez en numerosas ocasiones que replicarán con más fuerza.

Por su parte, el vicesecretario general de Hezbolá, Naim Qassem, prometió este martes que Israel "no logrará sus objetivos" y será "derrotado", en el sur de Líbano y, aunque dio su apoyo a las gestiones del presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, para lograr un alto el fuego, dijo que antes de lograrlo no cabe más que luchar.

"El enemigo cree que ganará. La única solución es la resistencia, la firmeza y que nuestro pueblo se una a nuestro alrededor. Y esta es nuestra elección de la victoria, derrotaremos a Israel y éste no logrará sus objetivos", dijo el número dos del grupo. Qassem aseguró que la guerra "no ha afectado" a su voluntad y que los milicianos de Hezbolá están "ampliando el alcance" de sus misiles y aviones. "Nuestros combatientes están unidos en el frente y nuestras operaciones han aumentado, al igual que el dolor del enemigo. La guerra del enemigo contra nosotros no afectará nuestra voluntad y determinación de enfrentarnos a él", aseveró.

"El enfrentamiento terrestre en el sur comenzó hace siete días. Y en este enfrentamiento no ha avanzado el enemigo israelí", dijo. En referencia a los aproximadamente 1,2 millones de personas que se calcula que han huido de sus hogares por la ofensiva israelí en el sur del Líbano y otros puntos del país, admitió que "el gran desplazamiento constituye una crisis y presión, y nuestro pueblo vive una vida difícil", pero esto es "parte del sacrificio y la batalla".

Por otro lado, Qassem afirmó que apoya "la actuación política de Berri para un alto el fuego", pero sólo será después de ese alto el fuego cuando se hable de todos los detalles sobre el futuro en el país. "Antes de un alto el fuego no habrá espacio para la discusión. Si el enemigo continua con la guerra, continuaremos", apuntó.

Berri, que lleva tres décadas como presidente del Parlamento, es dirigente del grupo Amal, aliado de Hezbolá, y una figura crucial que sirve de canal de comunicación del grupo con el resto de partes del espectro político libanés. Qassem volvió a hacer alusión a que aún tiene que completarse la elección del secretario general de Hezbolá "de acuerdo con los mecanismos organizativos", tras el asesinato de Nasrala.

"Lo anunciaremos en su momento. Las circunstancias son difíciles y complejas por la guerra", aseveró. Desde la muerte de Nasrala, el 27 de septiembre, Hashem Safi al Din es visto como un posible sucesor, aunque no se sabe de él desde que Israel lanzó un bombardeo en Dahye la semana pasada que podría haberle alcanzado.