Israel confirma que el cuarto cuerpo entregado por Hamás anoche no es de ningún rehén

Excavadoras en la ciudad de Gaza, este martes, iniciando las operaciones de eliminación de escombros y la apertura de las calles principales tras el acuerdo de paz.

Otros tres cuerpos identificados son los de Eitan Levy, de 53 años; Uriel Baruch, de 35 años, y el soldado Tamir Nimrodi, de 20 años

Jerusalén/El Ejército israelí confirmó este miércoles que, tras los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado anoche por Hamás "no coincide con ninguno de los rehenes".

"Hamás debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", recoge el comunicado del Ejército.

Esta pasada noche el grupo palestino, como parte del acuerdo del alto el fuego firmado con Israel, entregó otros cuatro cuerpos asegurando que todos ellos pertenecían a rehenes.

Sin embargo, la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró esta mañana que solo tres de ellos pertenecían a cautivos cuyas familias ya fueron informadas.

Los cuerpos identificados por el Instituto Nacional de Medicina Forense pertenecen a los rehenes Eitan Levy, de 53 años, el soldado Tamir Nimrodi, de 20 años y Uriel Baruch, de 35 años.

En la Franja de Gaza siguen quedando 21 cuerpos de rehenes en manos de las milicias palestinas

Levy, natural de Bat Yam y padre de un hijo, estuvo en la lista de desaparecidos durante más de 40 días tras los atentados de Hamás, hasta que el Ejército lo declaró como rehén fallecido tras informar oficialmente a su familia. Fue secuestrado mientras conducía a un amigo al kibutz de Beeri, uno de los más masacrados durante la madrugada del 7 de octubre de 2023.

El soldado Nimrodi fue secuestrado cuando tenía 18 años por milicianos palestinos en una base cercana a Gaza donde servía como suboficial de educación. Según recoge un comunicado del Foro de los Rehenes y de las Familias para las Personas Desaparecidas, el joven soldado murió por los bombardeos israelíes durante su cautiverio.

Baruch, de 35 años, estuvo 172 días sin señales de vida tras los ataques de Hamás. Este israelí fue asesinado por terroristas durante el 7 de octubre que también retuvieron su cuerpo en Gaza durante estos más de dos años, informó su familia.

El Ejército israelí había confirmado ayer la identidad de cuatro muertos entregados por Hamás, los rehenes Guy Iluz y Bipin Joshi, así como otros dos cautivos fallecidos cuyos nombres aún no han sido autorizados para su publicación.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a las familias de que sus seres queridos han sido devueltos para ser enterrados", señaló un comunicado castrense, tras finalizar el proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en colaboración con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, de los cuerpos entregados el lunes por Hamás.

"Guy falleció a causa de sus heridas tras no recibir la atención médica adecuada mientras estuvo cautivo de Hamás. Tenía 26 años al momento de su muerte"

Según indicó el Ejército, Guy Iluz resultó herido y fue secuestrado con vida por la organización islamista Hamás tras escapar del festival de música Nova hacia la zona de Tel Gama.

"Guy falleció a causa de sus heridas tras no recibir la atención médica adecuada mientras estuvo cautivo de Hamás. Tenía 26 años al momento de su muerte", detalló.

Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23 años, fue secuestrado por Hamás desde un refugio en el kibutz Alumim. "Se estima que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra", añadió el comunicado.

En la Franja de Gaza siguen quedando, por tanto, 21 cuerpos de rehenes en manos de las milicias palestinas.

El retraso en la entrega de estos cuerpos, algo que ya se había previsto durante las negociaciones de este acuerdo por las toneladas de escombros que hay en Gaza, hizo que ayer el Gobierno israelí amenazara con restringir la entrada de ayuda humanitaria por el cruce de Rafah.

Pese a la amenaza, este miércoles se reanudó la entrada de camiones con ayuda desde el cruce egipcio de Rafah hacia los pasos israelíes de Kerem Shalom y Al Auja, desde donde se permite el ingreso a la Franja de Gaza, un día después de que dichos cruces estuvieran cerrados, informó la televisión egipcia Al Qahera News.

Por su parte, fuentes de Hamás han advertido de las dificultades para recuperar los cuerpos excusándose en la devastación tras los ataques israelíes y el hecho de que comandantes de la organización que conocían su ubicación han muerto.

Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) han señalado que la entrega de los restos a sus familiares "podría llevar mucho más tiempo" por la dificultad de encontrar esos restos humanos, "que pueden estar bajo los escombros".