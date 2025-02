Israel exige que Hamás cese las "ceremonias degradantes" en las entregas de rehenes

Jerusalén/El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció la madrugada de este domingo el retraso de la liberación de los presos palestinos que estaba programada para el sábado hasta que Hamás garantice la de los próximos rehenes de Gaza, según un comunicado difundido por su oficina. "Se ha decidido retrasar la liberación de los terroristas planeada para ayer hasta que la liberación de los próximos rehenes quede garantizada, y sin ceremonias degradantes", recogió un comunicado de la Oficina de Netanyahu de madrugada, tras horas de atraso de la liberación de los presos.

La Comisión de Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos del Gobierno palestino confirmó poco después la noticia en otro comunicado: "Pospuesta la liberación de prisioneros palestinos por parte de la ocupación israelí hasta nuevo aviso".

En el comunicado, Netanyahu aseguró que el motivo para atrasar la liberación de los presos fueron "las repetidas violaciones" del acuerdo de alto el fuego de Hamás, refiriéndose con ello a "las ceremonias que menosprecian a los rehenes con motivos de propaganda". Este sábado y como en intercambios previos, Hamás hizo pasar a los rehenes liberados por escenarios junto a los milicianos antes de entregárselos a la Cruz Roja.

Además, a última hora de la noche el grupo terrorista difundió un video de propaganda de otros dos cautivos que siguen en el enclave, Evyatar David y Guy Gilboa Dalal, viendo desde una furgoneta la puesta en libertad esta mañana de Omer Wenkert, Omer Shem Tov y Eliya Cohen. Desde el vehículo, los dos rehenes apelaban a Netanyahu a seguir adelante con el alto el fuego.

"Por favor, sálvennos para que podamos volver a casa, os lo ruego", dijo Evyatar David durante el video, en el que pide al primer ministro y su Gobierno mantener el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. "La presión militar no es la solución", continúa David. El video es la primera prueba que la familia de David recibe de que está vivo desde que fue capturado en el festival de música Nova, al igual que Gilboa Dalal, el 7 de octubre de 2023.

Las últimas señales de vida que la familia de Gilboa Dalal recibió fue en junio de 2024, según el diario The Times of Israel. Evyatar tiene 24 años, mientras que Gilboa Dalal tiene 22. Los dos visten en las imágenes con chándales marrones, y se muestran con ojeras y delgados, dirigiéndose a la cámara en hebreo.

Tanto David como Gilboa Dalal forman parte del grupo de 63 rehenes que siguen en Gaza

forman parte del grupo de 63 rehenes que siguen en Gaza, a falta de que el próximo jueves Hamás entregue a la Cruz Roja los cadáveres de cuatro cautivos, los últimos que saldrán de la Franja antes de que concluya la primera fase del alto el fuego dentro de una semana. La liberación de ambos está prevista para la segunda fase de la tregua, que comenzaría el 2 de marzo si así lo acuerdan Israel y Hamás, que en estos momentos negocian la transición a esta etapa, si bien aún no han trascendido detalles sobre las conversaciones.

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Tel Aviv, Chen Kugel, aseguró este sábado que los cuerpos de Shiri, Ariel y Kfir Bibas no presentan muestras de haber muerto en un bombardeo, según declaraciones recogidas por los medios israelíes. "Identificamos a Shiri Bibas dos días después de identificar a sus hijos. Nuestro examen no encontró muestras de heridas causadas por un bombardeo", dijo Kugel y replicó el diario The Times of Israel.

El cuerpo de la madre de Ariel y Kfir Bibas, secuestrados con 4 años y 9 meses respectivamente el 7 de octubre de 2023 al igual que sus padres, entró en Israel en la noche del viernes, dos días después de los de los menores. "Desde el jueves hemos trabajado profesional y cuidadosamente para aportar respuestas claras a las familias Lifshitz y Silberman", añadió Kugel.

El instituto Abu Kabir examinó el jueves, a su llegada, los cuerpos de los niños, y el Ejército difundió posteriormente que habían sido asesinados durante su cautiverio. El portavoz castrense Daniel Hagari aseguró el viernes por la tarde en una comparecencia ante los medios que los milicianos gazatíes habían matado a los niños "con sus propias manos", según el informe forense y la inteligencia disponible, negando la declaración de Hamás de que habían fallecido en un bombardeo.

La entrega del cuerpo de Shiri también estaba prevista para el jueves, pero Hamás entregó a la Cruz Roja un cadáver que, el viernes, el instituto forense determinó que no pertenecía ni a la madre de los Bibas ni a ningún otro cautivo en Gaza.

Hamás alegó entonces que había cometido un error ya que los restos de Shiri se habían mezclado con los de otras personas

alegó entonces que había cometido un error ya que los restos de Shiri se habían mezclado con los de otras personas fallecidas en el mismo bombardeo israelí que acabó con su vida. Este sábado, sin embargo, el instituto forense determinó que tampoco su cuerpo mostraba indicios de haber fallecido en un bombardeo.

Hamás acusó este sábado a Israel de tratar de manipular a las familias de los rehenes con estos informes forenses para que la opinión pública no se torne en contra del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Yardén Bibas (el padre de la familia, que también fue secuestrado pero salió de Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego el 1 de febrero) y el resto de sus allegados exigieron hoy en un comunicado que no se publiquen más detalles sobre el asesinato de Shiri, Ariel y Kfir. "Cualquier publicación de detalles (incluidas las referencias al tratamiento dado a los cuerpos) va en contra de los deseos de la familia, y pedimos que se evite. La familia no ha recibido ningún detalle de este tipo de fuentes oficiales", dice el comunicado.