Israel ve "vergonzoso" que expertos del genocidio le acusen de exterminio en Gaza

La madre de Idan Shtivi, uno de los rehenes israelíes asesinados por Hamás el 7 de octubre, llora sobre el féretro en Kfar Ma'as, Israel.

"Por primera vez, los ‘expertos en genocidio’ acusan a la propia víctima de genocidio", denuncia el Ministerio de Exteriores

Jerusalén/El Ministerio de Exteriores israelí calificó este lunes de "vergonzoso" el informe de la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) que describe las acciones de Israel contra Gaza como "un genocidio".

"Se basa completamente en la campaña de mentiras de Hamás y en el blanqueo de esas mentiras por parte de terceros", dijo el Ministerio de Exteriores israelí en su cuenta de X.

En esa red social reaccionó a la declaración emitida por IAGS, la mayor asociación de expertos del genocidio, en la que describió las acciones de Israel en Gaza como "un genocidio" e instó al Gobierno israelí a cesar los ataques contra civiles y el "desplazamiento forzado" de la población.

"Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio en el Artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)", afirmó en un comunicado la asociación, recordando que la Corte Internacional de Justicia encontró plausible que Israel esté cometiendo un genocidio y pidió al Estado adherirse a las órdenes del tribunal.

La Asociación Internacional de Académicos del Genocidio no "verificó la información", la tarea "más básica" en una investigación

El Ministerio de Exteriores de Israel dijo que la declaración es una "vergüenza" y que la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio no "verificó la información", la tarea "más básica" en una investigación, al tiempo que afirmó que su declaración "incluso" logra "tergiversar" lo dicho por la Corte Internacional de Justicia.

Pero, "sobre todo", añadió el Ministerio en X, la IAGS "ha sentado un precedente histórico": "Por primera vez, los 'expertos en genocidio' acusan a la propia víctima de genocidio".

Ello pese al "intento de genocidio de Hamás contra el pueblo judío, asesinando a 1.200 personas, violando a mujeres, quemando vivas a familias y declarando su objetivo de matar a todos los judíos", agregó en su mensaje Exteriores de Israel.

Cientos de israelíes se congregaron este lunes para rendir homenaje a Idan Shtivi, el rehén asesinado cuyo cuerpo fue recuperado el viernes

Por otra parte, cientos de israelíes se congregaron este lunes para rendir homenaje a Idan Shtivi, el rehén asesinado por Hamás cuyo cuerpo fue recuperado el viernes en Gaza durante una operación militar y trasladado a Israel para ser enterrado.

La procesión, en la que participaron tanto adultos como niños portando banderas israelíes y banderas amarillas –símbolo de los rehenes–, partió de Rishon Lezion, en el centro del país, y acompañó el ataúd en su recorrido, mientras muchos asistentes pedían perdón al fallecido.

"Es doloroso. Me entristece mucho que haya regresado, pero no con vida", dijo a EFE Shlomi Ben-Yakar, de 55 años, que acudió la procesión.

"Es un héroe como todos ellos. Estamos aquí y el sol nos hace sentir como si fuera cualquier otro día. Pero para ellos, cada minuto es como una matanza", añadió.

El cuerpo fue trasladado a Kfar Ma’as, al norte de Tel Aviv, donde cientos de personas asistieron a la ceremonia fúnebre.

El joven fue asesinado en el festival de música atacado por el grupo islamista y su cuerpo trasladado a Gaza

"Lo arrebataron del mundo en su mejor momento", declaró su madre, Dalit. "Mi Idan, eres un hijo de Dios. Gracias por bendecirme con 28 años de amor y crecimiento. Siento no haber podido protegerte", añadió entre lágrimas.

"Nos enseñaste que lo que realmente queda es el abrazo, la sonrisa, la luz que nos diste", dijo su hermana, Ilin. "Nos enseñaste que incluso cuando hay dolor y oscuridad, el amor triunfa".

El Ejército israelí había anunciado la muerte de Shtivi dos meses después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que fueron masacradas unas 1.200 personas en Israel. El joven fue asesinado en el festival de música atacado por el grupo islamista y su cuerpo trasladado a Gaza.

Los restos de Shtivi fueron hallados junto a los de otro rehén, Ilan Weiss, de 56 años, asesinado durante la masacre en el kibutz Beeri.

En la Franja de Gaza quedan 48 cautivos, de los cuales se calcula que una veintena siguen vivos.

La última vez que Israel recuperó restos de rehenes fue el 21 de junio, cuando localizó los cuerpos de Jonathan Samrano, el sargento Shai Levinson y Ofra Kedar, todos ellos asesinados el 7 de octubre y llevados a la Franja.