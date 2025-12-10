La izquierda hondureña apoya al derechista Nasralla para evitar la victoria del favorito de EE UU

El ex presidente Zelaya admite que su partido no ganó las elecciones y afirma que en el recuento acta por acta gana Nasralla.

Tegucigalpa/Honduras sigue sin conocer el nombre del presidente electo una semana después de las elecciones del 30 de noviembre, aunque según el partido en el Gobierno, las actas que tiene su agrupación señalan a Salvador Nasralla, del partido liberal como vencedor. La mandataria saliente, Xiomara Castro, criticó este martes la injerencia del presidente de EE UU, Donald Trump, quien respalda al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Tito Asfura, líder de los resultados preliminares.

"Desde aquí, desde esta casa de la justicia, condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias", subrayó Castro en un discurso de inauguración de la nueva sede del poder judicial en el departamento de Olancho (este).

El escrutinio, que se ha interrumpido varias veces, una de ellas durante tres días está por entrar a una segunda fase, especial, la de verificar los votos de más de 2.700 actas inconsistentes.

El escrutinio, que se ha interrumpido varias veces, una de ellas durante tres días está por entrar a una segunda fase, especial, la de verificar los votos de más de 2.700 actas inconsistentes

La mandataria señaló que "la justicia es también el respeto a los valores democráticos", que en las elecciones ha habido "trampas, fraudes, manipulación del TREP" (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) y "estas amenazas –en alusión a Trump– constituyen un ataque directo a la voluntad popular".

"Los conservadores de Washington han tomado la decisión de aliarse con el narcotráfico, con el crimen organizado y las maras que durante doce años y siete meses operaron con impunidad desde el propio Estado. Esas alianzas buscan restaurar el orden viejo que convirtió a Honduras en un narcoestado, obligó a miles de hondureños a emigrar y pretende impedir que el pueblo avance en su proceso de refundación", recalcó Castro.

Dijo además que el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a quien Trump indultó la semana pasada, "fue condenado a 45 años (de cárcel) por organizar un cartel de narcotráfico y por intereses políticos", y que "un día antes de las elecciones fue favorecido con el indulto presidencial" del jefe de la Casa Blanca.

"Podrán perdonarle la pena por sus delitos y crímenes al pueblo, eso no se olvida. Este 30 de noviembre mi Gobierno dio todas las garantías para que el proceso democrático se realizara en las elecciones y fueran libres y transparentes, y reconozco que el pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas", dijo la presidenta.

El candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció un "fraude monumental" y exigió un escrutinio especial "acta por acta" ante una serie de fallas técnicas y presuntas irregularidades en el TREP.

Añadió que el "fraude monumental" está en la información de las actas enviadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la que ha sido divulgada hasta ahora, cuando según la página web de ese ente se ha escrutado el 99,40% de las actas, con Asfura a la cabeza.

Por su parte, Zelaya optó por airear los datos con que cuenta su partido, aceptando, de hecho, la derrota de la candidata presidencial de Libre en las elecciones generales. "He consultado a nuestra candidata Rixi Moncada para dar esta información porque, según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta por acta quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum", escribió Zelaya en la red social X.

"El indulto del presidente Donal Trump para el condenado por narcotráfico (el expresidente Juan Orlando Hernández); su injerencia en nuestro sistema democrático, que realizó durante el período de silencio electoral, en las 72 horas previas a las elecciones; y la coacción y amenazas enviadas en 3.6 millones de mensajes a los teléfonos de votantes que reciben remesas desde Estados Unidos, sumada a la comprobada extorsión de las maras, alteró de manera brutal la intención de voto que favorecía claramente a la candidata Rixi Moncada", expresó Zelaya.

Añadió que "el terrorismo electoral fue impuesto a través de un TREP (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) manipulado". Según Zelaya, quien fue presidente entre 2006 y 2009, hay un "golpe electoral en marcha".

"Lo denunciamos con firmeza: no lo aceptamos y por esas sucias maniobras exigimos que las elecciones sean nulas", recalcó el ex mandatario, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, cuando promovía reformas que, las autoridades de entonces, adujeron que violentaban la ley.

"Lo denunciamos con firmeza: no lo aceptamos y por esas sucias maniobras exigimos que las elecciones sean nulas"

"LIBRE será siempre garantía de defensa de la VERDAD y de la voluntad soberana del pueblo hondureño. No al Golpe electoral, No al Fraude", sentenció Zelaya, quien hoy le pidió a bases de su partido en Tegucigalpa que se movilizaran a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop, estatal), que sirve de centro logístico del CNE, como así ocurrió.

El último registro del CNE dejó los resultados con Asfura en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52%), por delante de Nasralla, que suma 1.256.428 sufragios (39,48 %).

La candidata presidencial del gobernante Partido Liberad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29%).

La lentitud del conteo ha creado más incertidumbre y suspicacia que la que había antes de las elecciones, cuyos resultados, según la ley deben ser oficializados en un plazo de 30 días después de que la población ejerció sufragio.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, denunció la continuidad de problemas técnicos en el recuento de votos y aseguró que los resultados no se vieron comprometidos.

Hall dijo a periodistas que la noche del lunes se presentaron "dos momentos de dificultad" en el sistema de contingencia 2, que fueron resueltos de manera rápida y sin afectar la divulgación de resultados, ocurridos cuando procesaban las actas de diputados correspondientes a dos departamentos.