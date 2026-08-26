El Kremlin confirma la visita del director de la CIA a Rusia, pero niega una reunión con Putin

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) John Ratcliffe, en una imagen de archivo.

Moscú/El Kremlin confirmó este miércoles la visita sorpresa a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, pero afirmó que el funcionario estadounidense no fue recibido por el mandatario ruso, Vladímir Putin, mientras circulan rumores sobre un posible intercambio de prisioneros. "No hubo una reunión con el presidente", declaró escuetamente el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al canal ruso RTVI.

Anteriormente, el representante del Kremlin comentó a The Washington Post que esta visita estaba vinculada a "contactos entre los servicios de inteligencia", sin dar más detalles. La víspera, Peskov aseveró a la prensa no tener información sobre la llegada del avión militar de Estados Unidos a Rusia.

Moscú valoró positivamente la visita. "Los propios contactos entre los servicios secretos son algo positivo, un proceso positivo", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Más aún, añadió, cuando "esos contactos continúan, a menudo, incluso en los momentos más complicados de nuestras relaciones, sobre lo que, por cierto, habló también nuestro presidente".

La prensa estadounidense especula con que Ratcliffe pudo viajar a la capital rusa para hablar de Ucrania, la OTAN, Irán o las negociaciones para liberar a un preso estadounidense

En cuanto a la posibilidad de que la visita del jefe de la CIA contribuya a mejorar las relaciones con Washington, señaló que es "prematuro" hacer cualquier valoración al respecto.

A su vez, insistió en que Vladímir Putin no llegó a recibir a Ratcliffe, aunque sí fue informado "inmediatamente" sobre los resultados de las consultas.

Según canales de Telegram rusos, en realidad, el jefe de la CIA viajó a Moscú para negociar la liberación del estadounidense Charles Zimmerman, un veterano de la Marina estadounidense, de 58 años, condenado en enero pasado a cinco años de cárcel por tenencia y tráfico ilegal de armas.

De acuerdo con la prensa, el estadounidense viajó a Rusia para conocer en persona a una chica con la que había hablado por internet, y fue detenido cuando su yate atracó en el puerto de Sochi con un rifle a bordo.

Los medios estadounidenses, por su parte, especulan con que Ratcliffe pudo viajar a la capital rusa también para hablar de Ucrania, las tensiones con la Otan o Irán. La Casa Blanca está preocupada por el reciente vuelo de varios drones contra territorio de países miembros de la Otan, como Alemania, Polonia, Rumanía y los Bálticos, a lo que se suman los supuestos planes de movilización de Rusia, que son negados por el Kremlin.

Putin, que acusa a los países europeos de estar implicados directamente en la guerra en Ucrania, rechazó las propuestas de alto el fuego y tregua aérea y marítima de Kiev, a la que acusó de abrir "la caja de pandora" con sus ataques masivos contra la retaguardia rusa.

El Congreso estadounidense podría aprobar próximamente el primer gran paquete de sanciones contra Rusia desde que el presidente, Donald Trump, llegara al poder hace 18 meses, algo que ya hizo el Senado hace más de dos semanas.

La CNN, por su parte, destacó que la visita tuvo lugar justo después de que Washington anunciara el inicio de una operación para cortar "todas las operaciones económicas" de Irán, uno de cuyos principales aliados es Rusia.

Se trata de la primera visita de un director de la CIA a Rusia en casi un lustro. Su antecesor, William Burns, viajó a Moscú en noviembre de 2021, apenas unos meses antes de la intervención militar rusa en Ucrania.