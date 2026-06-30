Machado asegura que el Gobierno cerró el espacio aéreo de Venezuela para impedir su entrada

La ONU está coordinando a más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países para buscar supervivientes.

La esperanza y el desánimo caminan entre las ruinas tras cinco días de los sismos, que dejan hasta el momento 1.719 muertos

Caracas/La líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció este lunes que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país, ya que planeaba viajar a Venezuela para apoyar a las víctimas de los terremotos.

Machado informó en un mensaje difundido en redes sociales que se encuentra en la Ciudad de Panamá y aseguró que tenía previsto regresar a su país para acompañar a los afectados por la tragedia.

"El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar", afirmó Machado, quien también denunció supuestos obstáculos en la distribución de alimentos y medicinas por parte de ciudadanos, así como restricciones a equipos internacionales de rescate y al trabajo de periodistas que cubren la emergencia.

La dirigente sostuvo que el miércoles pasado consideró "inaplazable" regresar al país caribeño para "enfrentar juntos esta catástrofe como lo hace una familia unida cuando uno de sus miembros sufre", y acusó al Ejecutivo de intentar bloquear tanto su retorno como el de miles de venezolanos que desean participar en las tareas de ayuda y reconstrucción.

"Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos, un país en duelo que necesita consolarse unido", señaló

Según la opositora, las autoridades llegaron "al extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela" para impedir su entrada y aseguró que, aunque la medida fue revertida, se ha amenazado a quienes intentan facilitar su regreso al país.

"Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos, un país en duelo que necesita consolarse unido", señaló.

Machado aseguró además que está dispuesta a hacer "lo que haya que hacer" y a hablar "con quien haya que hablar" para coordinar su regreso. "Haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá", afirmó. La opositora indicó que su intención es ayudar a coordinar y fortalecer los esfuerzos ciudadanos durante la emergencia y la posterior reconstrucción, además de acompañar a los venezolanos en el duelo por las víctimas de los terremotos.

El fin de semana, en una entrevista con Fox News, la dirigente opositora afirmó: "Muy pronto estaré de regreso en Venezuela, junto al pueblo venezolano".

Sin embargo, el interés de Machado por regresar al país no sería respaldado plenamente por Washington. Según informaron Reuters y The New York Times. Este último, citando a dos funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump que solicitaron el anonimato, la líder opositora habría pedido ayuda a EE UU, una solicitud que algunos sectores de la Administración consideran "inoportuna".

Dentro del país, la esperanza y el desánimo conviven, cinco días después del doble terremoto que ha dejado al menos 1.719 muertos, principalmente por el colapso de numerosos edificios, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió nuevas viviendas antes de que finalice el año.

La fe persiste a duras penas después de que, según dijo a EFE un médico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), rescatistas encontraran a un superviviente en un sector del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más golpeado, por lo que confía en que aún hay "muchas vidas por debajo de los escombros".

La ONU está coordinando a más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países para buscar supervivientes bajo los escombros tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas para el país suramericano, Gianluca Rampolla, indicó que 27 países han desplazado más de 40 equipos de búsqueda y rescate, lo que incluye a 160 perros.

El coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas para el país suramericano, Gianluca Rampolla, indicó que 27 países han desplazado más de 40 equipos de búsqueda y rescate, lo que incluye a 160 perros

Gobiernos de otros países informaron o actualizaron cifras de sus connacionales fallecidos, entre los que hay 60 portugueses, dos cubanos y once italianos, así como la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, quien logró sobrevivir ya que se encontraba entrenando junto a su equipo en Caracas.

Además, cuatro peruanos han sido reportados como desaparecidos y otros dos serán evacuados a Perú, según la Cancillería de ese país.

Según Caracas, la cifra de heridos subió a 5.034, la de personas damnificadas a 15.866 y la de edificios afectados a 855, de los cuales "189 sufrieron un colapso total".

La mandataria venezolana, quien asumió el cargo hace casi seis meses luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero, anunció que el Ministerio de Hábitat y Vivienda "está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible" y aseguró que hay "miles de soluciones antes de que finalice el año".

La jefa de Estado informó también de reuniones con expertos y organismos internacionales que están brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas.

Además, dijo que en este momento están desplegados ingenieros y arquitectos en La Guaira, Miranda y Caracas para inspeccionar la habitabilidad de viviendas que fueron afectadas por los terremotos del miércoles.

Según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales, el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

El país petrolero, sacudido brevemente la mañana del lunes con un nuevo sismo que, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), fue de magnitud 4,6, ha seguido recibiendo ayuda por parte de la comunidad internacional.

El doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó que su país seguirá estando al lado del pueblo venezolano, y la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, informó de que prepara el envío de más ayuda humanitaria para atender a la población afectada.

El Gobierno neerlandés ha enviado a Venezuela un buque, que ha partido desde Curazao, con ayuda de emergencia que incluye alimentos y agua potable, mientras que la Comisión Europea anunció que destinará cinco millones de euros en ayuda y enviará al país un avión con 50 toneladas de material para proveer refugio y asistencia médica.

Por su parte, Bolivia informó de la habilitación de un avión Hércules que transportará a 20 rescatistas y seis toneladas de ayuda, mientras que Ecuador espera poder enviar un avión por día durante esta semana con la ayuda humanitaria que está recopilando en nueve centros instalados en diversas provincias del país.

China anunció el envío de ayuda material de emergencia por valor de 100 millones de yuanes (unos 14,7 millones de dólares).