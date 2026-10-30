Machado cuestiona transparencia del acuerdo entre Venezuela y petrolera vinculada a EE UU

La líder opositora María Corina Machado, habla en una rueda de prensa en la Universidad Católica Andrés Bello este jueves, en Caracas (Venezuela).

La opositora señaló también al director de Nabep, Alejandro Betancourt, del que dijo que está investigado "por causas y por delitos muy serios en diversos países del mundo" y al que los venezolanos le atribuyen parte de la responsabilidad de la crisis eléctrica

Caracas/La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, cuestionó este jueves la falta de transparencia en el acuerdo entre el Gobierno de Venezuela y la empresa Nabep para operar, en asociación con Estados Unidos, 17 campos petroleros con una reserva probada de más de 65.000 millones de barriles de crudo.

"Evidentemente, este acuerdo no refleja los niveles de transparencia que la sociedad venezolana quiere", dijo Machado en su primera conferencia de prensa tras regresar al país el domingo pasado. "Yo no conozco el contrato, no lo conozco, no lo he visto", agregó.

El pacto, cuyos detalles no son públicos, confiere a Nabep la potestad de operar campos verdes o a desarrollar en el Lago de Maracaibo (oeste) y la Faja Petrolífera del Orinoco, que comprende más de 600 kilómetros a lo largo de cuatro estados venezolanos y concentra cerca del 20% de las reservas de crudo del país.

Estados Unidos tiene el 35% de la participación accionaria en Nabep (North American Blue Energy Partners) y el derecho a comprar el 20% de la producción a precio de costo

Estados Unidos tiene el 35% de la participación accionaria en Nabep (North American Blue Energy Partners) y el derecho a comprar el 20% de la producción a precio de costo, después de que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) "reciba su parte", refiere la empresa en su sitio web.

Sin hacer referencia a estas condiciones, la dirigente opositora indicó que Venezuela y sus aliados precisan de "absoluta transparencia", y que los ciudadanos conozcan "hasta la última letra de todos los acuerdos que se lleven adelante".

Por otro lado, Machado reiteró su propuesta de crear una Agencia Nacional de Hidrocarburos que dicte el "marco institucional" y garantice la transparencia en la industria petrolera venezolana, que, según datos de la OPEP, bombeó 1.206.000 barriles por día en septiembre pasado.

El martes, Nabep envió a refinerías de Texas operadas por Exxon Mobil y Citgo su primer cargamento de crudo bajo el cuestionado acuerdo con el Gobierno venezolano.

"Este cargamento llegó a Texas en poco más de una semana. El crudo proveniente de Oriente Medio puede tardar más de un mes", señaló entonces en un comunicado el director ejecutivo de Nabep, Alejandro Betancourt.

Machado dijo este jueves que este empresario es investigado "por causas y por delitos muy serios en diversos países del mundo", y que los venezolanos le atribuyen parte de la responsabilidad de la crisis eléctrica que atraviesa Venezuela, con largos cortes de energía en muchas regiones.