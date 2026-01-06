Machado propone a Trump compartir el Nobel de la Paz y anuncia que regresará a Venezuela

La líder opositora asegura que facilitaría el regreso de los venezolanos que huyeron del país durante el Gobierno de Maduro

Washington/La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz el año pasado, dijo este lunes a la cadena Fox News que desea compartir el galardón con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y agradecerle personalmente por la intervención militar de Washington en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, el sábado pasado.

“Ciertamente me encantaría poder decirle personalmente que creemos, el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano, ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”, afirmó Machado durante la entrevista con el presentador Sean Hannity.

Recordó que cuando ganó el Nobel se lo dedicó a Trump. “Si yo creía que lo merecía en octubre, imagínese ahora. Creo que él ha demostrado al mundo lo que significa”, agregó. Al respecto, dijo que “el 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito y no solo es enorme para los venezolanos, es un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad”.

En la misma entrevista, la opositora aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible y precisó que no ha hablado con Trump desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Además, Machado sostuvo que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el Gobierno de Maduro. Se estima que, desde 2014, 7,7 millones de venezolanos, alrededor de 20% de la población, han abandonado el país.

La líder opositora afirmó que su movimiento obtendría “más del 90% de los votos” en unas elecciones libres y justas. Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla y ha descartado una convocatoria para nuevos comicios en el corto plazo.

Horas antes, Machado había señalado, a través de un mensaje en redes sociales, que “la libertad de Venezuela está cerca” y que “pronto” sus ciudadanos, incluyendo los que se encuentran en el exterior, van a “celebrar” en su propio país.

La ex diputada indicó en el mensaje que el pueblo venezolano “salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición” en el país sudamericano.

“Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”, dijo Machado, quien compartió junto con el mensaje un vídeo de algunas de estas movilizaciones en varios países.

Además, afirmó que Venezuela “será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”.

No obstante, Trump ha puesto en duda que la líder opositora, quien salió de Venezuela en diciembre pasado para recibir el Premio Nobel en Oslo, tras casi un año en la clandestinidad, tenga capacidad para gobernar, tras señalar que “no tiene el respeto ni apoyo suficientes” en Venezuela.