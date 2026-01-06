Trump asegura que Delcy Rodríguez está "cooperando" con EE UU

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que los secretarios de Estado y de Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que la presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, está "cooperando".

"Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", afirmó Trump en entrevista telefónica con NBC News sobre la que era vicepresidenta de Nicolás Maduro antes de su captura el 3 de enero por parte de las fuerzas estadounidenses.

El mandatario agregó que no hubo contacto desde Washington con Rodríguez antes de la operación militar que detuvo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su residencia de Caracas, en la que también se bombardearon varios puntos del territorio venezolano. Rodríguez juró este lunes su cargo de presidenta encargada de Venezuela frente a su hermano, el chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que este mismo lunes inauguró un nuevo período legislativo dominado por el oficialismo.

Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance

En la misma entrevista con NBC, Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque este se ha mantenido en un segundo plano desde que el sábado un gran despliegue militar y de operaciones especiales asaltara Caracas para capturar al mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra. "Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)", aseguró el mandatario en la entrevista telefónica.

The Washington Post publicó en la noche del domingo que la Casa Blanca estaba considerando a Miller, el arquitecto de la política antiinmigrante de la Adminsitración Trump, para "un rol más elevado" en la gestión de Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó este domingo, por su parte, que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito de "políticas" y que será un "esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional".

Trump dibujó una transición en Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras

El sábado Trump dijo que EE UU gobernará Venezuela y ayer aseguró que "estamos al cargo" del país, al tiempo que advirtió a Rodríguez, que ha pasado de vicepresidenta de Maduro a presidenta encargada del país latinoamericano, que se enfrenta a un futuro peor que el de Maduro si no "hace lo correcto".

El presidente estadounidense descartó en la entrevista con NBC una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días, hasta que el país "recupere su salud". Trump dibujó una transición en Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes. "No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse", sentenció.

También pareció descartar ya la posibilidad de celebrar pronto elecciones en Venezuela. "Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre. El país es un desastre", aseguró.