Machado se suma a la campaña de María Elvira Salazar para su reelección al Congreso de EE UU

“Ha sido una aliada firme y leal a la causa de la libertad de Venezuela”, afirma la líder opositora

La Habana/La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su respaldo a la reelección de la congresista republicana de origen cubano María Elvira Salazar, que aspira a un cuarto mandato en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el distrito 27 de Florida. El apoyo llegó a través de un video difundido esta semana en las redes sociales de la legisladora, a pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre.

“Hoy quiero reconocer y manifestar nuestro respaldo a María Elvira Salazar por algo muy concreto: ha sido una aliada firme y leal a la causa de la libertad de Venezuela”, afirma la Nobel de la Paz.

“Tú comprendiste desde el primer momento, María Elvira, que una Venezuela libre es vital para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuando otros han dudado, tú te has mantenido firme en tu posición; cuando otros han callado, tú has alzado tu voz”, añade.

"Tú comprendiste desde el primer momento, María Elvira, que una Venezuela libre es vital para la seguridad nacional de EE UU"

Machado tuvo también palabras para el exilio cubano, del que forma parte Salazar. “Hace 67 años Fidel Castro tomó el poder por las armas y convirtió a Cuba en una dictadura comunista”, recordó. De aquella tragedia surgió una comunidad que ha demostrado durante décadas “el valor de la libertad y la democracia para transformar vidas”.

La dirigente le asegura a Salazar: “El pueblo venezolano cuenta contigo y tú sabes que cuentas con nuestro apoyo”.

La congresista acompañó la publicación con un mensaje de agradecimiento. “La libertad de Venezuela nunca ha sido una causa lejana para mí. Desde Miami hasta Washington, la he defendido con convicción. Por eso, el respaldo de María Corina a mi reelección me honra profundamente”, escribió.

“Gracias, María Corina, por tu confianza. El pueblo venezolano siempre tendrá en mí una aliada para acompañar esta nueva etapa y defender su derecho a decidir su futuro en libertad”, agregó la legisladora.

“Gracias, María Corina, por tu confianza. El pueblo venezolano siempre tendrá en mí una aliada para acompañar esta nueva etapa y defender su derecho a decidir su futuro en libertad”

En otra publicación reciente, Salazar apoyó la propuesta de Machado de celebrar elecciones presidenciales en Venezuela el 24 de julio de 2027. “Una transición no puede ser permanente”, escribió y reclamó un proceso “serio, transparente y con garantías para todos”.

El pronunciamiento de Machado llega en un momento delicado para Salazar, que en septiembre criticó duramente la política migratoria de Donald Trump. La congresista aseguró que los operativos contra los inmigrantes habían ido demasiado lejos y advirtió de que numerosos hispanos que contribuyeron a la victoria republicana de 2024 se sentían traicionados.

El presidente de EE UU le respondió el 18 de septiembre desde el Despacho Oval: “Yo logré que la eligieran. Sin mí, no habría salido elegida”. Trump insistió en que no compartía la posición de Salazar sobre la frontera, aunque entonces aseguró que seguía respaldándola. Días después, la legisladora calificó de “fantástica” una conversación que ambos mantuvieron.

Las diferencias con Trump cobran especial importancia para Salazar en el distrito 27 de Florida, donde el 74% de la población es hispana. Según una encuesta de Tulchin Research, realizada en septiembre entre 600 posibles votantes y financiada por un comité demócrata, la congresista obtenía el 47% de intención de voto, frente al 46% del demócrata Eliott Rodriguez. La diferencia de apenas un punto porcentual deja la contienda en un empate técnico, según ese sondeo.

En 2023, Salazar y otros congresistas presentaron una resolución para reconocer a la dirigente venezolana como candidata legítima de la oposición

El respaldo de Machado tiene antecedentes en una relación política de varios años. En diciembre de 2023, Salazar, junto con los también congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, presentó una resolución para reconocer a la dirigente venezolana como candidata legítima de la oposición a la Presidencia.

En 2024, la legisladora rechazó que Machado fuera sustituida por otro aspirante después de que el chavismo impidiera su participación electoral. También celebró su Premio Nobel de la Paz de 2025 y, en julio pasado, reclamó garantías para su regreso a Venezuela.