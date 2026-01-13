Machado y Urrutia denuncian el incumplimiento con las excarcelaciones en Venezuela

Carteles con imágenes de presos políticos este martes, en la Plaza del Rectorado UCV, en Caracas (Venezuela).

La hija de González Urrutia denuncia la falta de higiene en la cárcel donde se presume que está su esposo

Madrid/Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han denunciado este martes que "la liberación masiva de presos" anunciada por el régimen venezolano hace cinco días "no se está llevando a cabo en los términos anunciados".

La vocería oficial de los dos dirigentes políticos venezolanos señaló en un comunicado que "la cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad", ya que, "las organizaciones de derechos humanos sólo han podido verificar la de 56 personas" hasta ahora.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el pasado jueves -cinco días después de la incursión de Estados Unidos en el país petrolero- un "número importante" de excarcelaciones.

"Cientos de ellos permanecen en vigilia acampados frente a los centros de reclusión, gastando el dinero que no tienen y poniendo su propia salud en riesgo".

Posteriormente, el Gobierno venezolano aseguró ayer que 116 personas ya habían sido liberadas, pero esta información "no se corresponde con la realidad", según los dirigentes opositores.

Además, Machado y Urrutia denuncian el maltrato que supone para los familiares de los detenidos y los encarcelados que "no se hayan publicado las listas de las personas que serán liberadas ni se haya notificado a los familiares sobre el proceso de excarcelación", por lo que "cientos de ellos permanecen en vigilia acampados frente a los centros de reclusión, gastando el dinero que no tienen y poniendo su propia salud en riesgo".

"Cada día en prisión cuenta. La vida y salud de cientos de personas está en juego", añade el texto, en referencia a la reciente muerte en cautiverio de Edison José Torres Fernández, de 52 años, que es "el octavo preso político que muere bajo custodia del Estado desde las elecciones de 28 de julio de 2024".

Los líderes opositores venezolanos insistieron hoy en que "no puede haber transición con presos políticos, ni puede haber libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas" y pidieron "la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los presos políticos".

"En el mismo espacio donde duermen, donde se bañan con agua racionada, donde comen. Sin privacidad. Sin higiene"

También este martes, Mariana González, la hija de Edmundo González Urrutia, ha denunciado la falta de higiene y condiciones en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), donde presume está su esposo, Rafael Tudares, quien fue detenido en enero de 2025 y fue recientemente condenado a 30 años de prisión.

A través de su cuenta en X, Mariana González indicó que, según reportes, en Rodeo I las "celdas que miden 2 x 2 metros", las camas son de cemento y están "bloqueadas por una puerta metálica" o por "una santamaría negra (portón metálico que sube y baja enrollándose), con una pequeña abertura por donde se pasa la comida".

Asimismo, prosiguió, las celdas no tienen ventilación y están hacinadas y quienes están allí "deben hacer sus necesidades fisiológicas en un hueco o letrina dentro de la celda, ubicado al lado de la cama de cemento".

"En el mismo espacio donde duermen, donde se bañan con agua racionada, donde comen. Sin privacidad. Sin higiene. Respirando el mismo aire cargado de desechos, humedad y encierro", aseguró Mariana González.

Afirmó que Tudares se encuentra en "desaparición forzada", ya que asegura desconocer el paradero de su esposo

Sin embargo, para ella "lo más devastador no es solo lo físico", sino la incomunicación que asegura sufre su esposo, quien permanece, desde hace 371 días, "sin una llamada, sin una visita, sin saber de sus hijos, de su familia, del mundo exterior".

Por tanto, afirmó que Tudares se encuentra en "desaparición forzada", ya que asegura desconocer el paradero de su esposo, aunque presume que está en el Rodeo I, según información que ha recibido.

El pasado jueves, Mariana González dijo no tener novedades sobre la situación de su esposo, después de que el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de "un número importante" de presos políticos en el país.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa –ya excarcelado– y el ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez, también liberado. El pasado 28 de noviembre, en un juicio secreto, fue condenado a 30 años por "conspiración" y otros delitos graves.