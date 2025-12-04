El yerno de Edmundo González, condenado a 30 de prisión en un juicio secreto

Madrid/Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia, que lleva 11 meses en paradero desconocido, ha sido condenado a 30 años de prisión en un juicio que se ha llevado a cabo con total opacidad. Su esposa, Mariana González, ha denunciado la situación a través de un comunicado hecho público este miércoles.

“Luego de 11 meses en situación de desaparición forzada y mediante un proceso penal clandestino y oculto, confirmo que, según me informaron las autoridades competentes, mi esposo Rafael Tudares Bracho habría sido condenado a 30 años de prisión, por supuestos graves delitos previstos en la legislación penal venezolana, los cuales, ratifico, él no ha cometido: Rafael es inocente”, sentencia la hija del político antichavista, hoy exiliado en España. Según su texto, el proceso se llevó a cabo el pasado 28 de noviembre, “en una sola y única audiencia” de más de 12 horas de duración. La sentencia le fue comunicada a Tudares Bracho tres días después, por “vía telemática”.

Mariana González explica que las propias autoridades le han prohibido acceder al expediente del caso, y no solo no les permiten conocer el número de expediente, sino contar con una defensa privada. “En 10 meses de proceso nunca se nos ha permitido revisar las actas procesales del caso y, mucho menos, obtener una copia del expediente seguido en su contra”, clama.

El régimen venezolano ha calificado el expediente como “confidencial” por la “naturaleza del caso”, dice González. En el proceso sumario que han seguido contra él, se le acusa de haber realizado hechos “calificados como delitos de conspiración y otros delitos graves”. Estos tuvieron lugar, detalla la hija del opositor, “en supuesta asociación” con una persona que ni Tudares Bracho ni nadie de la familia conoce.

No pueden saber más detalles, porque les es imposible acceder al contenido de la sentencia, lo cual, reclama, “es totalmente injusto y genera una grave indefensión”. La situación supone, continúa, “una grave violación de los derechos y garantías judiciales que tiene Rafael, y que tengo yo como su esposa madre de nuestros dos niños”.

El proceso fue, califica, “inhumano, injusto, inconstitucional, legal, clandestino y, además, viciado de nulidad absoluta en virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Constitución”. Al respecto, también cita los artículos 26, 44, 45, 49 y 257 de la Constitución venezolana que habría violado el chavismo, así como los artículos 2, 7, 9 y 14 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles Políticos de la ONU.

Mariana González concluye asegurando que no se rendirá y que seguirá luchando “por todas las vías humanitarias disponibles, por la vida, la libertad, la integridad personal y los derechos” de su marido, “quien es absolutamente inocente de los hechos y cargos que injustamente le han atribuido, por el solo hecho de ser el yerno de mi padre”.

Rafael Tudares Bracho fue detenido el 7 de enero de este año en presencia de sus dos hijos, de 7 y 8 años. Según contó entonces su suegro, “lo interceptaron hombres encapuchados, vestido de negro, lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron”. Desde entonces, la familia ha denunciado su “desaparición forzada”.

El arresto ocurrió tres días antes de la toma de posesión de la Presidencia venezolana por parte de Nicolás Maduro, el 10 de enero, casi medio año después de autoproclamarse vencedor en unas elecciones que, según numerosas instancias internacionales, incluido el Centro Carter, invitado como observador, ganó por mucho Edmundo González Urrutia.

El opositor obtuvo el 67% de los votos, de acuerdo con los números reflejados en el 83% de las actas publicadas por la coalición de la que fue abanderado, después de que el chavismo frustrara la candidatura de María Corina Machado. Para evitar su detención, y en un pacto que involucró al Gobierno español, Edmundo González llegó el 7 de septiembre a Madrid, donde se le concedió refugio político.

La principal formación de oposición en España, el Partido Popular (PP), criticó entonces duramente la actuación del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, que nunca ha condenado el fraude de Maduro y tampoco ha reconocido la victoria de la oposición. “Sánchez y los oficios corruptos de ZP (en referencia al expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero) deberían ser parcos en autoalabanzas: sacar a Edmundo González sin reconocerlo presidente legítimo no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura”, publicó el entonces portavoz del PP Esteban González Pons.