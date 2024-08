"Maduro tiene balas; nosotros, actas", reclaman los venezolanos en cientos de plazas del mundo

En la Puerta del Sol de Madrid no cabía 'ni un alfiler', de acuerdo con los propios asistentes

Madrid/Ciudad de México/La Habana/"¡Fuera Maduro!" se escuchó la tarde de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid, España, donde se dieron cita miles de personas, en una jornada de movilizaciones en más de 350 ciudades de todo el mundo. La manifestación reclama al Ejecutivo venezolano que reconozca su derrota en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que el Consejo Nacional Electoral asegura que ganó Nicolás Maduro, sin mostrar las pruebas que avalen ese triunfo.

"Está repleta la plaza", comentó eufórico y asombrado, a 14ymedio, uno de los asistentes, de origen español. A pesar de las altas temperaturas que ha vivido en los últimos días la capital española y a las muchas familias que han salido de la ciudad para vacacionar, en la zona "no cabe ni un alfiler", precisó el participante. Cerca del lugar, un hombre sostenía un cartel en el que aseguraba: "Maduro tiene balas; nosotros, actas" .

Por su parte, Edmundo González Urrutia ha publicado un mensaje en la red social X en el que se ha referido a las palabras de su hija en la Puerta del Sol. El líder de la oposición ha indicado que "en cada rincón del mundo tenemos a nuestros hijos, nietos, familiares y amigos. Aquí estamos trabajando para que todos vuelvan y construir un gran país".

Diseminados por todo el planeta, los más de 7 millones de venezolanos que han tenido que emigrar en los últimos años fueron convocados a estas marchas que comenzaron en ciudades de Australia y Nueva Zelanda, y se han ido extendiendo a otros países en la medida en que avanzaba el reloj. La capital española, una de las de mayor acogida de migrantes del país sudamericano, ha sido también uno de los puntos de mayor intensidad y masividad en la participación.

Con carteles de "No + Maduro" y "Venezuela no te rindas", eran comunes los grupos que incluían a varias generaciones de venezolanos, especialmente a parejas con hijos que han nacido o tenido que crecer en el exilio debido a la profunda crisis económica y el deterioro de las libertades cívicas que ha experimentado el país en el último cuarto de siglo y, especialmente, en la década más reciente.

La bandera cubana estuvo presente en las protestas de Madrid / 14ymedio

En Bogotá, otra de las ciudades donde se han refugiado miles de venezolanos, ha acudido la mañana de este sábado una multitud a la plaza de Lourdes. Los manifestantes llenaron el lugar con banderas y gritos de "libertad". "No hay vuelta atrás porque todo el mundo lo sabe", aseguraba uno de los carteles que portaba la muchedumbre que reclamaba al presidente colombiano un papel más activo: "Petro escucha / y únete a la lucha", fue uno de los cánticos que entonaron en alusión al presidente.

Otro tanto ocurrió en Brasil. Alrededor de un centenar y medio de personas se concentraron en São Paulo para defender el triunfo electoral de la oposición venezolana y reclamar al gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, una postura más crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro.

'¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!', corearon los manifestantes, reunidos frente a la estatua de Francisco de Miranda, prócer de la independencia venezolana, en plena Avenida Paulista, la emblemática calle de la mayor ciudad de Suramérica.

Además, criticaron la posición de Lula, quien recientemente propuso formar un Gobierno de unidad y convocar nuevas elecciones, algo que ha sido rechazado por ambas partes.

Para Lorena Lara, venezolana de 44 años que vive desde hace 17 en Brasil, la propuesta "no tiene sentido" porque las elecciones ya se celebraron "con las reglas del Gobierno" y este aún "no probó" los resultados que publicó el Consejo Nacional Electoral y que dieron la victoria a Maduro.

Mientras tanto, en Ciudad de México la diáspora venezolana se manifestó este sábado en contra del fraude electoral en la plaza del Monumento a la Revolución donde se dieron cita cerca de 1.500 personas, de acuerdo con estimaciones de autoridades capitalinas consultadas por 14ymedio.

Autoridades de Ciudad de México estiman que a la concentración asisitieron unas 1.500 personas / 14ymedio

En el lugar había familias enteras, algunos con bebés en brazos y hasta mascotas. Se respiraba un ambiente festivo, muchos se pintaron el rostro con los colores de la bandera o portaban camisetas de la selección venezolana de fútbol como un distintivo de sus raíces, según pudo comprobar este diario en el lugar de la demostración.

Desde una tarima improvisada, se lanzaban arengas en apoyo a la oposición, liderada por Edmundo González y María Corina Machado, o bien, se entonaban cánticos en contra del régimen chavista como: "¡Ya te vas, Maduro, ya te vas!".

Para la cantautora Laura Guevara, una de las personas que tuvieron oportunidad de dirigir un mensaje público ante las miles de personas presentes, "se hizo evidente" no solo para los venezolanos que "lo saben desde hace años", sino para el mundo, "que Venezuela no es una democracia". Aunque, esto en su opinión, "no tiene nada que ver con izquierda o con derecha", sino que se está frente "a una tiranía que está ejerciendo terrorismo de Estado".

La demostración estuvo llena de mensajes en repudio de Maduro / 14ymedio

"Lo que ocurrió con el chavismo fue un gran negocio, ellos hicieron un negocio en el país de las reservas de oro y petróleo más grandes del mundo. Donde están traficando droga, donde están traficando armas, donde están traficando gasolina. Tienen el control absoluto de lo lícito y de lo ilícito y hay negocios que nosotros no sabemos que van más allá de las ideologías, que tienen que ver con intereses personales, de grupos y de cúpulas", añadió a 14ymedio.

Muchos de los manifestantes alzaban por encima de sus cabezas cartulinas con distintos mensajes como "en Venezuela si no eres rojo, entonces, eres el blanco" en referencia a la represión emprendida por parte del régimen en contra de los manifestantes que han alzado la voz en contra de lo que consideran un fraude electoral perpetrado desde el Palacio de Miraflores y que hasta la fecha ha dejado una veintena de muertos.

Otros de estos mensajes, en cambio, iban dirigidos al propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Es el caso del cartel que sostenía José Amado el cual acusaba: "AMLO, tu inacción es apoyo a la tiranía". Para su autor, emigrado desde Caracas hace un año, "es muy fuerte lo que han sentido los venezolanos" en las últimas semanas al ver la pasividad de parte del Gobierno mexicano, que hasta ahora no se ha pronunciado en contra del fraude.

"Todas las otras veces, lo viví en carne propia y siento que hice lo que pude, lo que estaba a mi alcance. Siento bastante frustración por solamente ver en las redes sociales, cómo están matando a personas en mi país por simplemente exigir sus derechos. Así como yo lo hice en su momento. Hoy en día las personas en mi país, no pueden alzar la voz, así como estoy yo ahorita con este cartelito. Porque esto ya es considerado un crimen, ya esto es material subversivo y por menos que esto hay personas que están siendo torturadas", dijo a este diario.

También se leyeron muchos mensajes dirigidos a López Obrador / 14ymedio

El venezolano lamentó que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, haya hecho hasta ahora pocas declaraciones sobre lo ocurrido en los comicios del país sudamericano. El hombre considera que la actual postura de la política apunta a que una vez que asuma el mando del país, a partir de octubre próximo, no tomará una posición diferente a la que ha trazado López Obrador. Algo que "sería muy desagradable".

Alejandra Saavedra es una venezolana que llegó a México hace 14 años, donde ha tenido hijos. Salió de su país cuando el chavismo comenzaba a arreciar los controles y los recortes de libertades. Este sábado, durante la protesta, estaba vendiendo unas gorras con la frase "Make D´Pinga Great Again" en alusión a la frase que Donald Trump utilizó durante su campaña en 2016, "Make America Great Again" (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande).

Tenían un costo de 200 pesos mexicanos, equivalentes a poco más de 10 dólares / 14ymedio

"Las hice acá, la idea la traje de Venezuela el día 28, en las elecciones, ví a un señor. ‘De pinga' es una frase de nosotros que significa como chévere, como que está padrísimo. Y se refiere a que, por favor, regresen a Venezuela a ese estado que muchos de nosotros, de 40 o más, conocimos. Porque muchos jóvenes de 20, o menos, nunca conocieron esa etapa", dijo.

Recuerda que en estas elecciones, en las que las actas recopiladas por la oposición apuntan a que Edmundo González se ha alzado con el triunfo, acudió a votar a la embajada ubicada en Polanco, uno de los barrios más acaudalados de la ciudad. Denunció que, durante el trámite, los funcionarios de la representación diplomática encargados de organizar las votaciones no les dejaron "presenciar la contada de los votos, porque tenían que dar el boletín informativo primero".

Esta jornada, la concentración de Caracas ha estado liderada por la opositora María Corina Machado, quien previamente pidió a los manifestantes salir a las calles con las actas de votación impresas en la mano. Machado recorrió la avenida Francisco Miranda en una caravana con la imagen del candidato Edmundo González Urrutia y acompañada por otros miembros de su partido. "Ha llegado el momento de cobrar, que cada voto se respete", dijo ante miles de asistentes que, con carteles y banderas venezolanas, coreaban "Libertad".

La capital cubana se ha quedado sin banderas tricolores ondeando ni gritos contra Nicolás Maduro

Machado se dirigió a la multitud desde el ya popular camión de campaña, aclamada por miles de manifestantes que atendieron a su llamado a continuar la protesta pacífica, y acompañada de varios opositores, como Delsa Solórzano, Biagio Pilieri o César Pérez Vivas, entre otros.

La protestas se multiplicaron en las principales ciudades de Venezuela, donde miles de personas, con banderas y las copias de las actas electorales publicadas en una página web por la oposición, reclamaron “la verdad” de los resultados de las presidenciales.

Mientras tanto, La Habana es de las pocas capitales del mundo donde este sábado no ha ocurrido una manifestación que reclame el respeto a las urnas venezolanas. Con una represión reforzada tras las protestas del 11 de julio de 2021, un éxodo creciente de ciudadanos y una férrea política mediática a favor de la versión oficial de Miraflores, la capital cubana se ha quedado sin banderas tricolores ondeando ni gritos contra Nicolás Maduro.