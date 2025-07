Maduro coló al asesino de dos cubanas en Madrid entre los 10 estadounidenses canjeados

El ex presidente español Rodríguez Zapatero participó en la operación que incluyó la entrega de Dahud Hanid Ortiz, nacido en Venezuela y con pasaporte de EE UU

Madrid/Del más de medio centenar de excarcelados por Venezuela en virtud de un intercambio con Estados Unidos en el que medió el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, hay uno que no solo no es un preso político, sino que es un asesino. Se trata de Dahud Hanid Ortiz, quien en 2016 mató en Madrid a las cubanas Elisa Consuegra y Maritza Osorio y al ecuatoriano Pepe Castillo en lo que se conoce como el triple crimen de Usera.

El diario El Debate señaló este lunes que “alguien no ha hecho su trabajo” y denunció que Zapatero haya colaborado, como negociador, en “que el asesino de tres personas a las que acuchilló en Madrid quede en libertad”. Víctor Salas, dueño del bufete donde ocurrieron los asesinatos y verdadero objetivo de Hanid Ortiz, que pretendía vengarse por la infidelidad de su mujer con el abogado, declaró al digital español sentirse “aterrorizado”: “Ese asesino está libre camino de Estados Unidos y en cualquier momento puede venir a matarme”.

Hanid Ortiz, ex militar estadounidense de origen venezolano y residente en Alemania, se plantó, el 22 de junio de 2016, en el despacho del abogado peruano con el que descubrió que su esposa lo engañaba. Al no encontrarlo, se desquitó con las dos empleadas cubanas –una de La Habana y otra de Holguín– y un cliente, matándolos con una palanqueta y un puñal, y más adelante huyó a Venezuela.

Allí fue detenido en 2018 y condenado, a finales de 2023, a 30 años de prisión. Las autoridades venezolanas habían denegado su extradición a España alegando que era ciudadano venezolano. Después de ser sentenciado, la Fiscalía General comunicó al juez que iba a ser trasladado a España “por cuestiones humanitarias” y el tribunal accedió a la deportación, pero las autoridades españolas se opusieron.

El asesino había llegado a Alemania en 2011 como teniente primero del Ejército de Estados Unidos después de haber pasado por Irak y Corea. El 30 de junio de 2015, un tribunal militar estadounidense lo condenó por uso de documentación falsa para conseguir el rango de oficial del Ejército. Fue además sancionado por fraude contra el Estado al haber simulado que su familia seguía viviendo en EE UU mientras él estaba destinado en Alemania, lo que le permitió recibir una ayuda social de 87.000 dólares a la que no tenía derecho.

Las autoridades estadounidenses difundieron este lunes fotografías y videos en los que se ve a Hanid Ortiz junto a los otros nueve excarcelados con nacionalidad o residencia estadounidense, ya en libertad. Sonriente, con gorra y enarbolando una bandera de EE UU, escucha atentamente los agradecimientos al presidente Nayib Bukele, que a cambio de esa liberación devolvió a Caracas a 252 migrantes venezolanos deportados a las cárceles del país centroamericano por el Gobierno de Donald Trump.

“Ha sido una gran decisión, y yo estoy muy feliz y muy satisfecho y muy agradecido”, se oye a Zapatero decir a través del teléfono en un video difundido por Nicolás Maduro, quien le agradece la intermediación y le dice que espera que “pronto visite el país, para que pueda, como siempre, apoyar a los procesos de diálogo”. El ex presidente español le responde: “Eso está hecho”.

Ni el Gobierno español, ni el estadounidense ni el salvadoreño se han pronunciado a esta hora sobre la liberación de Dahud Hanid Ortiz. En cambio, Bukele se ufanó la noche de este lunes en sus redes de que el régimen de Maduro se haya quedado “sin rehenes del país más poderoso del mundo”.

Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que su despacho comenzará una investigación contra el presidente salvadoreño por la presunta tortura y tratos crueles contra los 252 liberados el viernes de una cárcel de máxima seguridad del país centroamericano.

Los presos, que fueron liberados el viernes pasado relataron en videos presentados por el fiscal ser víctimas de torturas, malos tratos, que incluyeron impactos de perdigones, golpes, cortes, amenazas, abuso sexual y alimentación de mala calidad.

La organización Foro Penal, una de las que llevan registro de los presos políticos venezolanos, difundió este lunes en sus redes sociales que hasta el momento habían confirmado la excarcelación de 57 presos políticos, de los que 9 eran estadounidenses o residentes permanentes en el país del norte. Junto a ello, sin especificar el nombre aunque aludiendo sin duda al asesino de las dos cubanas, advertían que no incluían en la lista a uno de los estadounidenses excarcelados que “no había sido registrado como preso político”.

Asimismo, clamaba por “la falta de una lista oficial que permita verificar con más precisión, ya que en otros momentos se ha incluido a personas no registradas como presos políticos, a personas que ya habían sido excarceladas hace tiempo e incluso a personas que ya habían fallecido en custodia”.

Maduro aseguró también este lunes haber repatriado en lo que va del año a 8.743 migrantes que, aseguró, se encontraban en cárceles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés). De ellos, 6.117 eran hombres y 1.444 mujeres, y había 623 niños, 559 niñas y 52 mujeres embarazadas.

En el primer semestre del año, continuó el mandatario venezolano, se han realizado 47 vuelos de repatriación de migrantes, una media de ocho viajes por mes.

Caracas aceptó recibir deportados de EE UU a finales de enero, luego de que Richard Grenell, enviado especial de la Administración de Donald Trump, se reuniera en la capital venezolana con Maduro.