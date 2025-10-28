Maduro suspende los acuerdos de gas con Trinidad y Tobago y acusa a su Gobierno de "propulsar la guerra"

El Parlamento venezolano ratificó el tratado con Rusia el 30 de septiembre y el pasado 7 de octubre lo promulgó Maduro.

Caracas/El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizó este lunes la suspensión "inmediata" de los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago ante la que denunció como "amenaza" de la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de convertir al país insular "en el portaaviones" de Estados Unidos contra Suramérica.

"Suspendido todo", dijo tras asegurar que ha aprobado una propuesta del Ministerio de Hidrocarburos –encabezado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez– y la directiva de la estatal Pdvsa de suspender los acuerdos, luego de la llegada a Trinidad y Tobago de un destructor de la Armada de EE.UU. para llevar a cabo ejercicios militares, en medio del despliegue de Washington en el mar Caribe.

El líder chavista explicó que se trata de una "medida cautelar de suspensión inmediata", e informó que ha solicitado recomendaciones al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la Asamblea Nacional (AN) para "tomar una medida estructural muy pronto en esta materia", de lo que no dio detalles.

Maduro expresó que la cooperación con Trinidad y Tobago fue suscrita "con mucha ilusión hace años para el desarrollo de los bloques de gas compartido" y que su Gobierno la había mantenido "en una muestra bolivariana de hermandad y solidaridad" con el país insular, que, dijo, "agotó toda la reserva de gas, se quedó sin gas".

"Pero ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Suramérica, queda una sola alternativa", afirmó Maduro, quien también acusó a Persad-Bissessar de ser una "propulsora de la guerra".

Horas antes, la vicepresidenta ejecutiva y titular de Hidrocarburos había informado de la decisión de proponer al mandatario "la denuncia inmediata del acuerdo marco de cooperación energética entre Trinidad y Tobago y Venezuela, que fue suscrito en el año 2015 con una vigencia de 10 años, renovado automáticamente en febrero de este año por cinco años más".

Rodríguez indicó que el convenio contempla el tratamiento de los yacimientos conjuntos de gas para el desarrollo de infraestructuras, así como la ejecución de proyectos en hidrocarburos.

Este lunes, el Ministerio de Asuntos Extranjeros de la isla caribeña ha negado que los ejercicios militares que realiza estos días la Armada estadounidense en su territorio contra el narcotráfico en el mar Caribe sean, además, para provocar hostilidades contra Venezuela.

En la misma nota, el ministerio insistió en que el verdadero propósito de la presencia militar estadounidense en su territorio es apoyar la lucha contra el crimen transnacional, acentuar la colaboración humanitaria y la cooperación de seguridad en la zona.

El domingo, el Gobierno de Maduro denunció una "provocación militar" por parte de Trinidad y Tobago "en coordinación con" la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE UU para "instalar una guerra en el Caribe".

Maduro también se refirió este lunes a la relación de Venezuela con Rusia, países "en la práctica, más unidos que nunca", dijo, tras celebrar la promulgación por parte de su homólogo ruso, Vladímir Putin, de la ley de ratificación de Tratado de Asociación Estratégica entre ambas naciones, firmado en mayo.

"Estamos nosotros caminando hacia niveles superiores de trabajo para el desarrollo. La alianza histórica y estratégica que ha firmado el presidente Putin y que yo he firmado aquí en Venezuela es para la paz, es para el desarrollo", expresó en su programa semanal Con Maduro+, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El líder chavista aseveró que ese acuerdo "no se queda en la teoría" ni "en un documento frío" y, en ese sentido, anunció que este martes se celebrará un "encuentro poderoso" entre "cientos de empresarios de industrias muy desarrolladas rusas" y otros "cientos" de sus pares venezolanos, sin dar más detalles de este evento.

Según informó este lunes el Kremlin, Putin promulgó la ley de ratificación del tratado que fue firmado en Moscú el pasado 7 de mayo, el cual amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica –que incluyen los sectores de energía, minería, transporte y comunicaciones– así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

La Duma, o cámara de diputados, ratificó el documento bilateral el martes de la semana pasada y al día siguiente hizo lo mismo el Consejo de Federación, el Senado de Rusia. El Parlamento venezolano lo había hecho el 30 de septiembre y el pasado 7 de octubre lo promulgó Maduro.

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, aseguró que "esta sincronización de los procesos de ratificación es muy importante" en "la situación actual, en la que Venezuela –afirmó– es objeto de una presión enérgica sin precedentes, incluida la presión militar directa, por parte de los Estados Unidos", que mantiene un despliegue en el mar Caribe cerca de la nación latinoamericana.

El mismo día que la Duma ratificó el tratado, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, expresó la solidaridad de Moscú con Caracas ante lo que describió como "las crecientes amenazas externas y los intentos de injerencia", en una reunión con el embajador venezolano en Rusia, Jesús Rafael Salazar Velázquez.