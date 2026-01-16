María Corina Machado afirma que Delcy Rodríguez está "cumpliendo órdenes" de Trump

Washington/Caracas/La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este viernes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no tiene ningún acuerdo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y se limita a cumplir sus "órdenes".

"Delcy está cumpliendo órdenes, no está en un acuerdo", afirmó Machado en una rueda de prensa en Washington tras recordar que en las anteriores iniciativas de diálogo el chavismo siempre se había salido "con la suya".

Para Machado, el operativo estadounidense del 3 de enero para deponer y capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, demostró que "tenía que haber una amenaza real, una fuerza real" para lograr un cambio en Venezuela. También subrayó que Delcy Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro, "le tiene terror al presidente Trump".

La Administración estadounidense ha excluido de momento a Machado del proceso de transición, al considerar que no tiene suficientes apoyos para asumir el poder en Venezuela, y ha optado por trabajar con el Gobierno de Rodríguez, que, según Trump, está bajo su tutela.

La política venezolana se reunió el jueves con Trump por primera vez en la Casa Blanca y le regaló la medalla del Premio Nobel como un gesto de "gratitud" por la captura de Maduro y para acercar posturas con el mandatario.

Machado se mostró convencida en la rueda de prensa de que habrá "una transición ordenada" en su país, aunque no quiso adelantarse a "poner fechas ni calendarios porque sería una irresponsabilidad".

Afirmó que está trabajando "duro" para poder regresar a Venezuela junto con Edmundo González Urrutia, el candidato que según la oposición y buena parte de la comunidad internacional ganó las elecciones de 2024.

"Cuando estoy más callada es cuando más estoy trabajando", afirmó la líder opositora, quien dijo que expresó a Trump su deseo de regresar "lo antes posible" a Venezuela.

"Ayer tuve una reunión estupenda con una persona a la que respeto mucho, y ella, obviamente, también me respeta a mí y a nuestro país, y me regaló su premio Nobel"

Por su parte, Trump aseguró este viernes que planea seguir en contacto con Machado, y dijo que es una mujer a la "que respeta mucho", después de su encuentro el jueves en la Casa Blanca.

"Ayer tuve una reunión estupenda con una persona a la que respeto mucho, y ella, obviamente, también me respeta a mí y a nuestro país, y me regaló su premio Nobel. Nunca la había conocido antes, y quedé muy impresionado. Es una gran mujer", declaró Trump a la prensa a su salida de la Casa Blanca.

En cuanto a la medalla del premio Nobel con la que la propia Machado obsequió al presidente el jueves como muestra de "gratitud", Trump dijo que fue un "gesto muy amable".

"Me dijo (citando a la líder opositora): 'Usted ha puesto fin a ocho guerras y nadie en la historia merece este premio más que usted'. Y me pareció un gesto muy bonito. Creo que es una gran mujer y volveremos a hablar" agregó Trump.

El republicano ha mostrado interés en numerosas ocasiones sobre el premio Nobel de la Paz, y suele insistir en que ha puesto fin a varios conflictos internacionales y en que este galardón debería concederse según el número de guerras resueltas.

"Nosotros no descansamos ni un instante hasta tener en Venezuela a nuestro presidente, Nicolás Maduro"

También este viernes, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el Gobierno de Rodríguez no descansa "ni un instante" hasta lograr la libertad y el retorno del mandatario Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos hace casi dos semanas junto a su esposa, Cilia Flores.

"Nosotros no descansamos ni un instante hasta tener en Venezuela a nuestro presidente, Nicolás Maduro", dijo Cabello en un acto en el estado Apure (suroeste, fronterizo con Colombia), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El número dos del chavismo dio este mensaje en nombre de la mandataria encargada, quien, según el ministro, le pidió transmitir el compromiso de su Gobierno con el retorno de Maduro, detenido en Nueva York junto a su esposa tras haber sido capturados el pasado 3 de enero en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas.

Cabello, quien aseguró que "nunca" dice para dónde va, asistió en Apure a la entrega de vehículos y equipos para las fuerzas de seguridad, con el objetivo de "seguir avanzando en el tema de la seguridad". Y, en ese sentido, anunció la instalación en Apure de un sistema de cámaras en las calles.

La nación petrolera vive momentos de incertidumbre después de la captura de Maduro y Flores, tras la que Rodríguez, entonces vicepresidenta ejecutiva, asumió el cargo de mandataria encargada.

El pasado sábado, la funcionaria dijo que no va "descansar ni un minuto" hasta tenerlos de vuelta y que tomará las riendas del país "mientras dure" el "secuestro" de Maduro. Entretanto, aseguró que en su nación "manda el pueblo" y "hay un Gobierno, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro".

El mismo día de la captura, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su país gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada". Este jueves, la Casa Blanca dijo que el Gobierno dirigido por Rodríguez ha cumplido de momento "con todas las exigencias y solicitudes" de Estados Unidos.