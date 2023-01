Más de 1.100 balseros son devueltos a Cuba en dos semanas

La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a la Isla este sábado a 970 cubanos. "Las cuadrillas que patrullan los estrechos de Florida, los Pasos de Barlovento y Mona impidieron que cientos de balseros llegaran a los EE UU por mar entre el 6 y el 13 de enero", señalaron las autoridades marítimas en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, la Guardia Costera informó de la detención adicional de 239 cubanos en el mar. Brendan McPherson, contralmirante de la Guardia Costera advirtió que cualquiera que sea capturado en el intento de pisar suelo estadounidense ilegalmente, será repatriado a su país de origen y como consecuencia "no será elegible para otras opciones de inmigración".

El periodista del Miami Herald, David Goodhue, compartió en sus redes sociales un video de un avión de la Guardia Costera sobrevolando el estrecho de Florida "en busca de migrantes".

Coast Guard air crew patrolling for migrants above the Florida Straits. pic.twitter.com/9nD6l9D1kF