La movilización de la Guardia Nacional no impide el desembarco de otros 50 cubanos en Florida

La movilización de tropas de la Guardia Nacional promovida la semana pasada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, no ha impedido el desembarco de balseros. En las últimas 24 horas lo hicieron 50 cubanos, dos grupos en Cayo Víbora y otro más en Cayos Marquesas, informó en sus redes sociales el oficial en jefe de la Patrulla Fronteriza Walter Slosar.

En una de las imágenes compartidas por el oficial se observa a 10 balseros abandonar la embarcación rústica. Slosar, que no ofreció más detalles sobre estas personas, documentó la llegada de otros 72 cubanos, 19 el martes pasado y 53 el domingo.

"Mami, estoy aquí. Lo logré", le dice Neile González a su hija de tres años que la escucha por el móvil. Está farmacéutica de 21 años abandonó la Isla junto con otros 20 cubanos y el 11 de enero el grupo llegó a Duck Key, publicó Miami 51.

#IslaEnFuga Tras una rotura, esta balsa con cubanos fue interceptada poco antes de tocar tierra por la Guardia Costera de EEUU, que impidió que los migrantes lograran su sueño de emigrar al país norteamericano | USCGSoutheast/Twitter pic.twitter.com/SzmYtPFEs0 — 14ymedio (@14ymedio) January 13, 2023

González contó al medio local que durante la travesía de 25 horas, se les rompió la a propela. "Pasamos trabajo para arreglarlo. Pasé mucho miedo y pensé en mi hija y en mi mamá, que lo hacía por ellas".

El éxodo de balseros cubanos aumentó en forma alarmante en las últimas dos semanas, a pesar del nuevo permiso humanitario establecido por Estados Unidos. "Han llegado más de 800 balseros a los Cayos", dijo el jefe de la División de Operaciones de Aduanas y Protección Fronteriza, Adam Hoffner.

A los balseros que han logrado tocar tierra se les está entregando una orden expedita de deportación, el veredicto que emite un juez para expulsión de una persona pero que puede ser revertido con asesoría legal. Esta orden tiene un plazo de vencimiento de 60 días. De ahí que muchos cubanos no saben si realmente serán deportados o podrán optar por otra solución.

Este jueves la Guardia Costera repatrió a Cuba a 177 personas a bordo de los buques Pablo Valent y Robert Yereds. El teniente comandante de la Guardia Costera, Mark Cobb, subrayó en un comunicado que la Embajada de EE UU en Cuba reanudó el procesamiento de todas las visas de inmigración en La Habana el oficial.

"Con las nuevas vías legales para ingresar a los Estados Unidos anunciadas por la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional la semana pasada, instamos a todas las personas a utilizar medios seguros y legales", reiteró Cobb.

A Yamile Leyva le otorgaron el permiso en dos días y este sábado espera reencontrarse con su hijo al que no ve desde hace cuatro años. "Todo fue tan rápido que yo decía, no, no puede ser que ya me estén llamando", relató a Univisión. El único inconveniente que pasó fue el pésimo servicio de internet con el que cuenta Cuba y debió recurrir a una aplicación de VPN para el escaneo del rostro que requiere la aplicación.

Desde el pasado 1 de octubre ya suman 4.917 los cubanos que han visto frustrado su intento por llegar a Florida.

Este jueves, la Guardia Costera también informó sobre la intercepción de una embarcación con 25 haitianos en las inmediaciones de la Bahía Vizcaína, de Miami (Florida). Algunos de estos migrantes se lanzaron al mar al verse descubiertos por las autoridades pero fueron detenidos y llevados al Parque Virginia, donde les brindaron atención médica.

El canal local NBC6, que transmitió en directo el momento de la detención de la embarcación. Las imágenes transmitidas desde un helicóptero del citado canal mostraron varias embarcaciones de la Guardia Costera, de la Policía de Miami-Dade y de otras agencias de respuesta a los desembarcos masivos de haitianos y cubanos.

