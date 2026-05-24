El estado mexicano de Zacatecas contrata a dos médicos cubanos y espera a otros 18

El centro de salud de la comunidad Huitzila, en el municipio de Teúl de González Ortega, fue fue remodelada en 2020 con una inversión de 586.230 dólares.

Los galenos de la Isla fueron enviados a una clínica que se quedó sin personal desde abril pasado

Ciudad de México/Dos médicos cubanos fueron enviados este sábado al centro de salud de la comunidad Huitzila, en el municipio de Teúl de González Ortega, en el estado mexicano de Zacatecas. El hospital no tenía servicios de salud desde marzo, porque, reconoció al portal NTR Zacatecas el coordinador estatal del IMSS Bienestar, Carlos Hernández Magallanes, el único sanitario que atendía en el lugar "pidió su cambio hace meses". Además, “se espera la llegada al estado de otros 18 facultativos” de la Isla.

En abril, el delegado municipal Ramón Correa Campos denunció la afectación a 1.700 pacientes que incluye a “menores, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos”, de diversas rancherías.

Los especialistas cubanos, dijo Hernández Magallanes sin dar más detalles, “se encontraban en otra clínica y permanecerán hasta que lleguen otros” doctores de la Isla.

La clínica fue remodelada en 2020 con una inversión de 586.230 dólares y en ese momento se habló de un beneficio a casi 6.000 pobladores del municipio de Teúl de González Ortega y que atendería a pobladores de rancherías cercanas, entre ellas, Huitzila. En septiembre pasado se afirmó que el lugar contaba con 11 médicos, entre ellos dos doctoras cubanas, que brindaban servicios las 24 horas todos los días de la semana.

Los especialistas cubanos, dijo Hernández Magallanes sin dar más detalles, “se encontraban en otra clínica y permanecerán hasta que lleguen otros”

La Secretaría de Salud de Zacatecas no ha ofrecido detalles sobre el personal que el año pasado estaba en la clínica. Magallanes Hernández argumenta que la falta de personal de salud en la clínica fue un cambio administrativo.

Los datos oficiales confirman que hay más de 3.650 médicos especialistas cubanos distribuidos en el país. A esta Redacción fuentes de salud federal han confirmado que los especialistas tienen sueldos de 50.000 pesos (2.732 dólares mensuales). A aquellos que son enviados a zonas de difícil acceso y lejanas, se les otorga un bono de 10.000 pesos (545 dólares), lo cual supone un total de 3.277 dólares. Este dinero es controlado por Neuronic Mexicana, que depende de Neuronic S.A Cuba. Esta empresa es, desde 2018, la representante de los productos y servicios de la industria biotecnológica y farmacéutica de la Isla y está bajo la presidencia de la cubana Tania Guerra.

En marzo pasado, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó la permanencia de la misión de médicos cubanos en el país, pese a que el Gobierno de Estados Unidos lo ha calificado como trabajo forzado.

Sheinbaum aseguró que los profesionales de la Isla reciben remuneración directa y negó que trabajen bajo esquemas irregulares. “Se les paga lo que se les tiene que pagar, ellos reciben su salario. No es que vengan aquí y les pague el Gobierno cubano allá lo que quiera”, sostuvo, aunque se ha documentado que La Habana se queda entre un 70% y un 95% de lo que un Estado paga por cada trabajador sanitario de la Isla.