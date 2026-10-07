México debe casi 4,5 millones de dólares a médicos cubanos por concepto de vivienda y alimentos

Un especialista que pidió el anonimato dice que les entregan una tarjeta del Banco del Bienestar para cobrar mensualmente casi 22.000 pesos mexicanos

La Habana/El IMSS-Bienestar debe casi 22.000 pesos mexicanos (1.221 dólares) a cada uno de los 3.650 especialistas de la Isla que se encuentran en el país, en total, 4.456.650 dólares.

La cantidad es el depósito correspondiente al mes de septiembre que se “emplea para pagar vivienda y comida”, afirma a 14ymedio uno de los sanitarios que pide el anonimato.

De acuerdo con el médico, el pago lo hace el organismo público descentralizado surgido en 2022 para sustituir al Seguro Popular y brindar atención médica y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social a través del Banco del Bienestar, dependiente del Gobierno de México. La entrega de esta cantidad de dinero no había sido revelada antes y es adicional a los millones que gasta la Administración de Claudia Sheinbaum para cubrir comida y transporte a través de la licitación de empresas.

“Lo del IMSS-Bienestar sí depende de México”, dice el especialista que cuenta que “la semana pasada se cubrió lo del mes de agosto”. Sobre el retraso, comenta, “nadie sabe el motivo”. A los galenos, señala, “desde la llegada se nos entrega una [tarjeta] magnética del Banco del Bienestar en la que ponen cada mes el dinero para estos gastos”.

“Lo del IMSS-Bienestar sí depende de México”, dice el especialista que cuenta que “la semana pasada se cubrió lo del mes de agosto”.

En enero pasado se hizo público que el Gobierno de México desembolsó 2.004 millones de pesos (112.367.237 de dólares) para cubrir la comida, el hospedaje y el transporte de 3.101 médicos cubanos durante 2025.

Según los datos oficiales, los millones de pesos que salen de las arcas del Estado mexicano para cubrir vivienda, comida, transporte son canalizados a empresas bajo licitación. Pigudi Gastronómico se encargó de los alimentos de los médicos cubanos en Baja California, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí y Tlaxcala. Comercializadora de la Península del Mayab S.A. de C.V. hizo lo correspondiente en Tabasco. La Distribuidora Potosina Biofar dotó de alimentos a los especialistas ubicados en Sonora, el Estado de México, Zacatecas, San Luis Potosí y Morelos.

En 2024 el Gobierno de México desembolsó unos 13 millones y medio de dólares (272.597.678 de pesos) en cinco meses por 2.329 médicos cubanos para cubrir los gastos por tres comidas especiales al día, hospedaje, transporte y atención personal las 24 horas. El organismo de salud garantizó a los facultativos “una casa, departamento, hotel en habitación individual o compartida si son pareja”, que debía estar a una distancia no mayor a un kilómetro del hospital o clínica de trabajo.

El especialista, que se encuentra en un estado que prefiere no revelar, confirma que la comida en los hospitales no se cobra, pero que fuera de su turno deben comprar alimentos. Además, “se paga la vivienda compartida”.

El galeno asegura que recibe “un estipendio, que solo abarca por el trabajo que estamos haciendo aquí”.

El galeno asegura que recibe “un estipendio, que solo abarca por el trabajo que estamos haciendo aquí”. El depósito lo hace la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos a una cuenta del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito). Por él como médico general, el régimen cobra a México mensualmente casi 23.000 pesos (1.276 dólares).

En 2020 cada uno de los 585 especialistas, enfermeras, epidemiólogos e ingenieros biomédicos, contratados por el entonces Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para hacer frente a la pandemia por el Covid-19, recibieron un estipendio de 600 dólares.

En abril del año pasado, una fuente de Salud confirmó a 14ymedio que los especialistas tienen sueldos de 50.000 pesos (2.732 dólares mensuales). A aquellos que son enviados a zonas de difícil acceso y lejanas, se les otorga un bono de 10.000 pesos (545 dólares), lo cual supone un total de 3.277 dólares. Este dinero es controlado por Neuronic Mexicana, que depende de Neuronic S.A Cuba. Esta empresa es, desde 2018, la representante de los productos y servicios de la industria biotecnológica y farmacéutica de la Isla y está bajo la presidencia de la cubana Tania Guerra.