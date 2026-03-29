México paga más de 12 millones de dólares a una farmacéutica cubana señalada por entregar medicamentos caducados

La Administración de Claudia Sheinbaum volvió a favorecer a Neuronic, a la que le compra fármacos y financia investigaciones

La Habana/La farmacéutica cubanomexicana Neuronic, que en 2023 entregó medicamentos de mala calidad y a destiempo por más de dos millones de dólares, sigue siendo favorecida por el Gobierno de Claudia Sheinbaum. El año pasado México adquirió miles de dosis contra el cáncer como vincristina, metotrexato, doxorrubicina y ketamina por 227.000.000 pesos (12.516.883 dólares).

Los fármacos aprobados por el sistema de salud mexicano ingresaron al país bajo la denominación de “genéricos”. De acuerdo con un reportaje del portal Latinus, se adjudicaron tres contratos de forma directa en los que aparece como representante legal de Neuronic, Tania Urquiza Rodríguez, que se identifica como empresaria cubana.

A través del acuerdo DAF/AD-LPI-0052/2025 se adquirieron en solución inyectable 19.572 cajas, cada una con 10 frascos, de doxorrubicina, que se emplea en procesos de quimioterapia para tratar leucemia, carcinomas de mamas, ovarios y tiroides, y linfoma de Hodgkin. Además, 19.060 envases de vincristina, empleado en tumores de Wilms y neuroblastoma. Las sustancias tienen una caducidad de dos años.

El pago se realizó de “forma directa a Neuronic”, a través de laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), una empresa mexicana fundada en 1999 para la producción, importación y distribución de vacunas y medicamentos. La farmacéutica cubanomexicana a su vez hizo transferencias bancarias a Laboratorios AICA y BioCubafarma Tesorería.

México celebró otros dos contratos con Cuba, los cuales fueron suscritos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) para seguir beneficiando a Neuronic. El primero bajo el registro 012NEF001I01725-017-00 fue para la compra de 28.200 piezas de metotrexato, un fármaco que desde agosto del año pasado se suministraba a pacientes con cáncer y por el que se desembolsó 10.575.282 pesos (583.505 dólares).

El fármaco metotrexato del laboratorio cubano AICA. / @NARIZROJAAC

La distribución del medicamento inició en el estado de Querétaro. “Es extraño que habiendo tantos proveedores nacionales se vayan por uno extranjero”, dijo en ese momento a 14ymedio Alejandro Barbosa Padilla, vocero de la asociación Nariz Roja, con más de 15 años ayudando a pacientes oncológicos.

A Cuba también se le pagaron 15.131.250 pesos (834.887 dólares) por 33.600 unidades de ketamina, coadyuvante en el control del dolor y que en ocasiones se suministra junto con la morfina.

El Gobierno de México ha favorecido una y otra vez a Neuronic. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) le otorgó 7.427 dólares hace tres años para un proyecto de farmacocinética que tenía el objetivo de detectar precozmente el Alzheimer en ratas.

Conahcyt recibió en marzo de 2022 la notificación sobre la entrega de cuatro apoyos para otros proyectos de la empresa cubanomexicana. Liberó el dinero el 27 de septiembre de ese mismo año. Para la denominada "validación del proceso de producción y pruebas preclínicas con CNEURO-120" –el fármaco destinado a la detección precoz del Alzheimer– se entregaron 3.439 dólares. Más adelante, como parte de ese mismo proyecto, se entregaron 15.037 dólares y, en otra fase de la investigación, otros 4.028 dólares.