México reanudará el envío de petróleo a Cuba a través de “empresas particulares”, adelanta Sheinbaum

El buque petrolero ‘Ocean Mariner’, proveniente de México, frente a los muelles de la refinería Ñico López, el 10 de enero de 2026, en La Habana (Cuba).

La mandataria aclaró que “no es un tema humanitario” e instó a los empresarios a invertir en la Isla

La Habana/México está por reanudar el envío de petróleo a Cuba. De acuerdo con la presidenta, Claudia Sheinbaum, será a través de “empresas particulares que cuentan con el permiso para llevar el combustible”, después que Washington emitiera en febrero licencias para la venta de combustible a la Isla.

La mandataria mexicana subrayó durante su conferencia matutina de este lunes que se está trabajando desde hace tiempo en este esquema y “esperamos que se pueda reanudar pronto de manera comercial”, además de precisar que “no es un tema humanitario”.

Sheinbaum explicó que la parte comercial se da con “las nuevas características que aprobó el Congreso y el Gobierno de Cuba, pues a partir de ahí podría haber mayor relación comercial con empresarios mexicanos”.

El pasado viernes, la presidenta mexicana consideró que las reformas económicas aprobadas por el régimen cubano representan un “cambio importante”. El entusiasmo de la mandataria contrasta con la postura de EE UU, que calificó de “señales de humo” las medidas adoptadas y reclamó cambios políticos y económicos mucho más profundos.

Las 176 medidas, según Sheinbaum, abren la puerta a la inversión “incluso llamando a cubanos que dejaron la Isla hace tiempo, a que inviertan en Cuba”. El Gobierno de México hizo un llamado a los empresarios que quieran invertir en la Isla para que se acerquen a la Secretaría Relaciones Exteriores.

Pemex informó que en 2025, a través de su filial Gasolinas Bienestar, exportó a Cuba 15.000 barriles diarios de crudo y 2.200 barriles de derivados petroleros

Pemex informó que en 2025, a través de su filial Gasolinas Bienestar, exportó a Cuba 15.000 barriles diarios de crudo y 2.200 barriles de derivados petroleros por un valor total de 500 millones de dólares. Según la empresa, representaron el 3,1% de las exportaciones totales y el 1,8% de derivados.

En su reporte de 2024, Gasolinas de Bienestar registró la exportación de 20.100 barriles diarios de crudo y 2.700 barriles al día de sus derivados por un valor de 600 millones de dólares. Entre julio y diciembre de 2023 se enviaron 16.800 barriles de crudo por día y 3.300 barriles de derivados, por un valor de 400 millones de dólares.

De acuerdo con la petrolera, las ventas se realizan a través de contratos denominados en pesos a las tasas de mercado vigentes. Además, se precisó que a partir del 31 de marzo de 2026, Gasolinas Bienestar cambió su nombre a Servicios Logísticos Integrales Mumiya.

El 29 de enero, las sanciones de Estados Unidos sobre el combustible en Cuba se han endurecido significativamente para bloquear el suministro de hidrocarburos a la Isla y presionar al régimen. El 9 de enero pasado, llegó a Cuba desde el puerto mexicano de Coatzacoalcos el Ocean Mariner con unos 80.000 barriles.

Las sanciones de EE UU sobre el combustible en Cuba se han endurecido significativamente para bloquear el suministro de hidrocarburos a la Isla y presionar al régimen

El mismo buque intentó burlar el cerco petrolero, el 10 de febrero, que tenía pocos días de haber sido impuesto por EE UU, para llevar una carga a la lsla, después de haber declarado que su destino era República Dominicana. Con rumbo hacia aguas dominicanas, ese día cambió de rumbo hacia Cuba. Un día después, a solo 106 kilómetros de la Isla, giró en U de manera brusca, de acuerdo con datos de Kpler, una empresa de datos de transporte marítimo. Según el New York Times, “parecía haberse dado cuenta de que lo perseguían”.

Al día siguiente, un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos, el Stone, se acercó al petrolero para preguntar al Ocean Mariner adónde se dirigía. La respuesta fue que se dirigía hacia República Dominicana, a pesar de estar muy desviado de su rumbo, según un funcionario estadounidense. Ante la maniobra sospechosa, la Guardia Costera navegó junto al petrolero durante casi dos días y lo escoltó hasta aguas dominicanas, donde permaneció durante varios días sin descargar el combustible.

Desde entonces, México se enfocó en mandar buques con ayuda humanitaria, mayormente víveres y productos de primera necesidad. Sheinbaum reiteró que “va a ser fraterno y solidario, con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba”.