Miles de colombianos salen a las calles para manifestarse contra el Gobierno de Petro

Bogotá/Miles de colombianos salieron este domingo a las calles de las principales capitales en la mayor demostración de rechazo al presidente, Gustavo Petro, por la forma en la que está conduciendo el país, en especial el ámbito sanitario, para exigirle un cambio de rumbo.

La protesta, que en Bogotá desafió la lluvia que volvió a caer después una prolongada sequía, no tiene una cabeza visible y fue convocada por asociaciones médicas que encontraron eco en otros sectores de la sociedad que, con camisetas blancas, pancartas y banderas de Colombia, se sumaron a la movilización.

De esta forma, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva y otras ciudades colombianas se juntaron desde personal de la salud con sus batas blancas hasta transportistas, veteranos del Ejército, amas de casa y políticos de oposición para mostrar su rechazo al Gobierno, que aún no ha cumplido dos años.

"Esta marcha tiene expresiones diversas, estoy aquí representando a aquellos que no queremos volver al pasado, sino construir una Colombia distinta", manifestó el ex alcalde de Medellín y ex candidato presidencial Sergio Fajardo.

En Bogotá, transportistas se unieron con sus camiones y autobuses para reclamar por el alza de los precios de los combustibles y la inseguridad en las carreteras, donde se han vuelto cotidianos los asaltos.

En Chía, ciudad cercana a Bogotá, una multitud que coreaba consignas contra el presidente se dirigió hacia la residencia privada que Petro tiene en esa localidad.

La movilización fue convocada por la Asociación Colombiana de Cirugía y luego se unieron la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que representa a 69 organizaciones de médicos especialistas, luego de que el Gobierno interviniera varias empresas prestadoras de salud (EPS) tras el fracaso en el Congreso de su reforma del sector, llamado que atrajo a gente de todas la condiciones.

"Pedimos ser tenidos en cuenta en los cambios del sistema de salud", rezaba una pancarta enarbolada por un grupo de médicos que, con batas blancas, participó en la manifestación en Bogotá, que concluyó en la céntrica Plaza de Bolívar.

Pancartas con las frases "Fuera Petro", "La salud es de todos", "Todos somos pacientes", "Colombia no quiere constituyente" o "No a la destrucción de Colombia" fueron el común denominador en las manifestaciones, que transcurrieron sin incidentes.

La intención de Petro de convocar una constituyente para reformar la Constitución y hacer por esa vía los cambios en la salud y en otros sectores que no le aprueba el Congreso.

"Las masivas marchas de hoy sepultan las pretensiones de Petro de impulsar un proceso constituyente. Aún convocándolo ilegalmente, es claro a partir de hoy que no contaría con apoyo popular suficiente. Petro debería leer bien lo que significan las marchas de hoy", manifestó en X el ex ministro de Hacienda y de Agricultura Juan Camilo Restrepo.

El presidente colombiano reconoció las masivas manifestaciones y dijo que espera que las “fuerzas populares” que lo apoyan respondan el 1 de mayo, cuando se celebra el Día del Trabajo.

"Las manifestaciones contra el Gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles”, escribió el jefe de Estado en un largo mensaje en su cuenta de X al comentar las movilizaciones.

Las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles.



A las marchas se les respetó al máximo como se seguirá… — Gustavo Petro (@petrogustavo) 21 de abril de 2024

"Hoy se expresaron en libertad unos, las fuerzas populares deben responder, este 1 de mayo", agregó Petro y aseguró que "no se trata de dividir al país, (que) ya viene dividido. Se trata de que suene también la voz popular". Al reconocer la fuerza de las protestas, el presidente dijo que "el Gobierno buscará caminos de entendimiento" pero advirtió: "Si la derecha quiere burlar las elecciones e irrespetar el voto del pueblo no habrá entendimiento".

Una de las críticas que más se hacen a Petro es que considera que solo la derecha está descontenta con su Gobierno, siendo que también hay sectores del centro, e incluso de la izquierda, que le han pedido enderezar el rumbo.

El presidente recalcó en su mensaje de este domingo que su administración ha estado abierta al diálogo. "Siempre hemos respetado nuestros principios por los cuales fuimos elegidos. El cambio consiste en más justicia social y más equidad para la gente". Su mensaje concluyó diciendo que "la suerte del Gobierno dependerá exclusivamente del apoyo del pueblo. Que se escuche el pueblo entonces".

Petro anunció este sábado que asistirá a las manifestaciones del Día del Trabajo para sumarse a los sindicatos que, tradicionalmente, han sido uno de sus puntos de apoyo. "Le solicitaré este primero de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permitan hablar en su tribuna de la Plaza de Bolívar (de Bogotá). Iré como antes, caminando, espero que me acompañen en todo el país", dijo.