El ministro de Defensa israelí ordena al Ejército destruir los túneles de Hamás en Gaza

Jerusalén/El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado al Ejército "destruir todos los túneles terroristas de Hamás en Gaza" después de la liberación de los rehenes. En un mensaje en su cuenta de X, el Ministro aseguró este domingo que "el gran desafío" de Israel tras la liberación de los rehenes es la destrucción de esos túneles y dijo haber dado instrucciones a las fuerzas armadas "para que se prepararan para llevar a cabo la misión".

"Éste es el significado principal de la implementación del principio acordado de desmilitarizar Gaza y desarmar a Hamás", manifestó. Según Katz, la operación se llevará a cabo "a través del mecanismo internacional que se establecerá bajo el liderazgo y la supervisión de Estados Unidos".

Se estima que el proceso de liberación de los 48 rehenes que continúan en Gaza, de los que se cree que 20 permanecen con vida, comience este lunes por la mañana, según les trasmitió el coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, a las familias de los cautivos.

El desmantelamiento de la infraestructura militar de Hamas en la Franja figura también en el acuerdo al que llegó con Israel, que establece que una vez que empiece el alto el fuego, algo que ocurrió este sábado, hay un plazo de 72 horas para que Hamás y las milicias palestinas liberen a los rehenes en Gaza.

El coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, dijo a las familias de los cautivos en un mensaje que estima que su "proceso de liberación" comenzará este lunes por la mañana. "Se han completado los preparativos para la repatriación de los secuestrados vivos en la Franja de Gaza, en el campamento de Reim, en los hospitales y, en general, en los sistemas gubernamentales", afirmó.

Acerca de los fallecidos (unos 28), indica que también se han completado los preparativos para su repatriación y que serán trasladados "de forma respetuosa" al Instituto de Medicina Forense para llevar a cabo su identificación. Ante la posibilidad de que no todos los fallecidos puedan ser localizados en un primer momento, explica que un grupo de trabajo internacional comenzará a trabajar para hacerlo. "Exigimos, esperamos y trabajamos para que Hamás, con la asistencia de la fuerza internacional, haga el máximo esfuerzo para cumplir la misión y repatriar a todos los secuestrados fallecidos a las tumbas de Israel", añade al respecto.

Y asegura que durante la operación de liberación se mantiene una "estrecha coordinación con la Cruz Roja, los equipos de negociación y coordinación de los países mediadores", así como "un contacto continuo con numerosos países y otras entidades internacionales".

Ciento de camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar este domingo en la Franja de Gaza desde Egipto de acuerdo al plan de alto al fuego. Largas colas de camiones con ayuda se encuentran también en la zona de Rafah, fronteriza con Gaza, a la espera de entrar en la Franja a través de los cruces de Kerem Shalom y al Awja, controlado por Israel, informó el canal de televisión egipcio Al Qahera News.

El medio, próximo a los servicios de inteligencia del país norteafricano, indicó que se espera que a lo largo del día entren unos 400 camiones cargados de diferentes tipos de ayuda a Gaza según el acuerdo. También subrayó que se trata de "la mayor cantidad de ayuda que entra en el enclave palestino desde el principio de la crisis", y aseguró que, además de los que entrarán hoy, "colas de camiones esperan en una carretera de hasta cinco kilómetros de largo" en Rafah para ser enviados a Al Awja o Kerem Shalom.

Además de esos vehículos, cargados cada uno con decenas de toneladas de alimentos y material médico, varias cisternas con combustible se han visto en la zona de Rafah y se preparaban para dirigirse hacia los pasos fronterizos. Según el acuerdo, alcanzado el pasado miércoles en Egipto, Israel permitirá la entrada a diario de hasta 600 camiones con ayuda operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes.