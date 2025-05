Musk anuncia su salida del Gobierno Trump, tras expresar que el plan fiscal socava su trabajo

Nueva York/El magnate Elon Musk anunció este miércoles su salida del Gobierno de Donald Trump, tras expresar su "decepción" por el megaproyecto fiscal y presupuestario del republicano, que –según dijo– "socava" su trabajo como asesor de eficiencia.

"Ahora que mi tiempo programado como empleado gubernamental especial llega a su fin, quiero dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador", dijo Musk en un breve mensaje en su cuenta de X.

El empresario agregó que la misión del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), una iniciativa enfocada en reducir la burocracia y el gasto federal, "se fortalecerá con el tiempo, a medida que se convierte en un modo de vida en todo el Gobierno".

Musk, en los últimos días, ya había adelantado que se proponía dejar el Gobierno y centrarse en sus empresas, especialmente en la aeroespacial SpaceX, que ayer hizo su noveno lanzamiento de prueba de un cohete –que acabó cayendo al Índico– con la meta de que la humanidad llegue a Marte.

Precisamente, el multimillonario fundador de Tesla ofreció el martes una entrevista, durante el lanzamiento del cohete, al programa CBS Sunday Morning, que ayer publicó fragmentos de adelanto a su transmisión el próximo domingo, en la que este expresaba "decepción".

Musk criticó el 'Gran y hermoso proyecto de ley', en palabras de Trump, aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada y enviado al Senado estadounidense para su discusión.

"Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo no lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de Doge", declaró Musk en un fragmento del programa.

Este fin de semana, el magnate también había adelantado que pensaba dejar de lado la política, al relatar en X que estaba pasando todo su tiempo trabajando y durmiendo en "salas de conferencias, servidores y fábricas" y que quería estar "súper centrado en X, xAI y Tesla".

El anuncio coincide con la medida del Pentágono, que desde este mismo miércoles dejó sin vigor la iniciativa de Elon Musk en la que Doge requería a los trabajadores contestar qué habían hecho en la última semana.

Su comunicado detalló que, en línea con esa propuesta, el Departamento de Defensa solicitó durante meses a sus empleados civiles que enviaran un correo electrónico exponiendo cinco de sus logros de la semana anterior.

"Esta iniciativa proporcionó a líderes y supervisores información adicional sobre las contribuciones de sus empleados, fomentó la rendición de cuentas y ayudó a identificar oportunidades para una mayor eficiencia y eficacia en todo el Departamento", dijo la nota.

El pasado 23 de mayo, no obstante, se avanzó que esa medida iba a concluir este miércoles. Ese día se pidió a los trabajadores que compartieran en su propuesta final "una idea concreta para mejorar la eficiencia o eliminar el despilfarro". "El Departamento mantiene su compromiso de impulsar cambios significativos en apoyo a su misión", concluyó el Pentágono.

La iniciativa de Musk fue polémica desde el principio. Tanto el magnate como el presidente, Donald Trump, advirtieron que quienes no respondieran serían despedidos, pero la Oficina de Personal del Gobierno (OPM) precisó después que la respuesta era voluntaria y pidió que la información facilitada fuera lo más general posible para proteger los datos confidenciales.

No ha trascendido si otros departamentos gubernamentales han dejado también de aplicarla. A finales de febrero, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que más de un millón de empleados federales habían contestado el correo electrónico enviado a los funcionarios para que justificaran su puesto.