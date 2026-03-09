Noboa dice que expulsó a los diplomáticos cubanos de Ecuador porque había “bastante injerencia”

Madrid/El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ofreció este lunes explicaciones sobre la decisión de expulsar a todo el personal de la Embajada de Cuba en Quito tras declararlos persona non grata, el pasado miércoles. En una entrevista con Radio Sucre, aseguró que “había bastante injerencia” de la Isla “en actividades políticas, en actividades de disidencia, en actividades violentas en algunos casos”.

Con “evidencia suficientes”, prosiguió, “dijimos regrésense a su casa, nomás”. A continuación aludió a la “parrillada de papeles”, las imágenes que él mismo difundió en sus redes sociales en las que se veía a un individuo incinerando papeles en un asador en la azotea de la sede diplomática. La prensa oficial cubana, que se ha hecho eco de las declaraciones de Noboa, reconoce que la quema de documentos es cierta, al referirse a ella como “una práctica habitual en este tipo de casos prevista en la legislación internacional”.

Para el presidente ecuatoriano, es extraño, pues “los documentos diplomáticos tienen protección, se pueden llevar los documentos diplomáticos, nosotros no los podemos tocar, va por valija diplomática”. Por ello, argumenta, “definitivamente estaban ocultando algo o era la evidencia de actividades que no son correctas para cualquier misión diplomática”.

También vinculó con la expulsión de los cubanos la revocación del visado al español Fernando Casado, asesor de la ex candidata presidencial del correísmo, Luisa González

También vinculó con la expulsión de los cubanos la revocación del visado al español Fernando Casado, profesor universitario y asesor de la ex candidata presidencial del correísmo, Luisa González. "Se va, simplemente. Si es que quiere estar aquí para desestabilizar, para planificar desmadres, para incitar el desorden, no necesitamos gente así en este país", se explayó el presidente. Y continuó: "Encima que se le permitía tener una vida tranquila en el Ecuador, y tenía un sueldo altísimo en la universidad de Manabí…" ¿Se investigó que estaba en cuestiones reaccionarias?, le pregunta el presentador del programa a Noboa, que contesta: "Pero por supuesto".

Preguntado por su presencia en la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada en los días pasados en Miami, Florida, bajo la convocatoria de Donald Trump y si es una respuesta al Foro de Sao Paulo –la asociación latinoamericanas de izquierdas auspiciada por Fidel Castro y Luiz Inácio Lula da Silva en los años 90, que tuvo su continuación en el llamado Grupo de Puebla–, Noboa respondió que “no tiene el tinte ideológico” de esas dos asociaciones internacionales, sino que es “una alianza por seguridad”, “contra el narcotráfico, contra el terrorismo, es una alianza contra la minería ilegal, contra la corrupción política”.

El pasado viernes, informó Prensa Latina, el embajador cubano Basilio Gutiérrez y todos los funcionarios de la legación en Ecuador abandonaron el país sudamericano, al cumplirse las 48 horas de plazo que tenían tras ser declarados persona non grata.

Lo había comunicado la Dirección de Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano en una carta, en la que incluía los nombres de los empleados cubanos de la misión, un total de 21 personas, y esgrimía el artículo 9 de la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas. Este establece que “el Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que explicar su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe de la misión o cualquier miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable”.

A la vez, aunque el Gobierno de Noboa no especificó si rompía relaciones, había dado por terminadas las funciones de José María Borja López como embajador del país en La Habana, desde donde también se desempeñaba como representante ecuatoriano ante Dominica, Jamaica y San Vicente y Granadinas. Había sido nombrado para el puesto en octubre de 2021, siendo mandatario de su país el liberal Guillermo Lasso.

El régimen cubano, por su parte, rechazó la decisión, y la calificó de “acto injustificado, inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos”. En los días siguientes a la declaración de Ecuador, una treintena de personas se congregó ante la sede diplomática de la Isla en Quito, portando pancartas y coreando consignas contra las políticas externas de Estados Unidos, a quien acusan de estar detrás de la nueva política exterior de Noboa respecto a La Habana.

Prensa Latina destaca también las “muestras de apoyo” de “políticos de oposición y diversas organizaciones civiles”, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, la Revolución Ciudadana y la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba, todas ellas simpatizantes del régimen.