El opositor venezolano Andrés Velásquez pide al Vaticano que se pronuncie por los presos políticos

Manifestantes por los presos políticos venezolanos, el pasado 19 de septiembre de 2025 en Caracas.

La Conferencia Episcopal Venezolana pide "medidas de gracia" con motivo de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Caracas/El exgobernador opositor Andrés Velásquez pidió este martes a la Santa Sede que se pronuncie en favor de los presos políticos en Venezuela, a propósito de la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, que se celebrará el próximo 19 de octubre en el Vaticano.

A través de su cuenta de X, Velásquez indicó que el Vaticano "no puede ser indiferente" ante los presos políticos, que son 838 según la ONG Foro Penal, la mayoría detenidos en el contexto poselectoral tras la cuestionada reelección del mandatario Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024.

Igualmente, aseguró que el cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado de la Santa Sede y quien fue nuncio apostólico en Venezuela (2009-2013), "conoce el estado de violación sistemática de derechos humanos en Venezuela".

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) pidió este martes "medidas de gracia" que permitan la liberación de los presos políticos con motivo de la canonización de Hernández y Rendiles.

El cardenal Pietro Parolin "conoce el estado de violación sistemática de derechos humanos en Venezuela"

"Consideramos también que es una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas", expuso la CEV en una Carta Pastoral.

A juicio de la Iglesia venezolana, esta medida favorecería la tranquilidad y armonía de los familiares y allegados de los presos políticos, así como de la "sociedad entera".

Recientemente, el presidente Nicolás Maduro solicitó al papa León XIV, a través de una carta, su "apoyo especial" para "consolidar la paz" de Venezuela, en momentos en el que el líder chavista advierte sobre la "amenaza" que asegura representa el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Maduro manifestó este lunes que espera que la "diplomacia del Vaticano" ayude a su país a "preservar la paz".