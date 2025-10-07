Trump ordena cancelar contacto diplomático con Venezuela, según 'The New York Times'

Marcha del chavismo a la sede de la ONU en Caracas.

Maduro espera que la "diplomacia del Vaticano" ayude a Venezuela a "preservar la paz"

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cancelado los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Venezuela, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento, según informó el lunes el New York Times.

La decisión pone fin a las gestiones que Grenell había encabezado con el gobierno venezolano, destinadas a explorar posibles negociaciones entre ambos países, indicaron las fuentes citadas por el New York Times.

Según el informe, la orden presidencial fue comunicada directamente por Trump a Grenell y se aplicará de inmediato, deteniendo cualquier iniciativa diplomática en curso hacia Venezuela.

Esta decisión marca un giro significativo en la política estadounidense hacia Venezuela, aunque en las últimas semanas la tensión se había acentuado ya por el despliegue de buques de la armada estadounidense en el Caribe y la amenaza de entrar por tierra.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha acusado repetidamente a Estados Unidos de intentar derrocarlo y este lunes manifestó, en su programa semanal Con Maduro +, que espera que la "diplomacia del Vaticano" ayude a su país a "preservar la paz"

El líder chavista indicó que ha enviado una carta a León XIV, como se informó el pasado sábado, en la que pidió al papa que "ayude a Venezuela a preservar la paz, la estabilidad" y que "abrace" al país suramericano "con la diplomacia del Vaticano".

"El papa León se ha posicionado como un papa equilibrado, de paz, continuador del legado de Francisco. No es usual en la historia del papado ver a un papa que llega y reivindica al papa anterior", consideró Maduro en su programa, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El gobernante subrayó que Venezuela ha recibido ayuda del papa para el rescate de niños que consideró "secuestrados" en Estados Unidos.

"Todavía hay 70 niños secuestrados, de uno, dos, tres, cuatro años. Ya hemos rescatado a más de 45", señaló.

Maduro mencionó la canonización, el próximo 19 de octubre, del médico José Gregorio Hernández, lo que, a su juicio, "tiene una gran significación" en este momento en que Venezuela está "acechada, amenazada por la mayor potencia militar de la historia", en referencia a Estados Unidos.

Este lunes, decenas de simpatizantes del chavismo, junto con autoridades, marcharon en Caracas hacia la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Venezuela para exigir al organismo multilateral que haga respetar los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, entre los que mencionó el de "mantener la paz internacional".

"Estamos exigiendo al imperialismo: basta ya de tanta amenaza criminal, basta ya de tantas calumnias contra el pueblo venezolano", manifestó el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, Fernández indicó que se convocó a una concentración en la sede de la ONU para que los "organismos internacionales, las comisiones, la diplomacia, sean la vía para escuchar al pueblo venezolano".

"La vía que queremos es el debate de las ideas, es que escuchen a Venezuela", agregó el jefe de Gobierno.

Por su parte, el viceministro para América Latina de Venezuela, Rander Peña, llamó a "reclamar" a la ONU que "haga lo tiene que hacer" y preserve la paz.

"Nosotros no defendemos medianamente la paz. Defendemos la paz con nuestra propia vida y eso es lo que el pueblo venezolano hoy está haciendo", manifestó Peña.

Durante la marcha, uno de manifestantes se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien consideró como "una máquina de guerra".

"Oye, Trump, tú no nos vas a seguir amenazando porque nosotros somos soberanos. Sabemos que eres una máquina de guerra, pero nosotros no le tenemos miedo a la muerte", expresó a VTV.

Este domingo, Trump confirmó que las Fuerzas Armadas de su país ejecutaron otro ataque contra una embarcación que se desplazaba en el Caribe, a la vez que sugirió que la nación norteamericana podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra.

EE UU mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, bajo el argumento de combate el narcotráfico, pero Maduro asegura que se trata de un intento para propiciar "un cambio de régimen" e imponer "Gobiernos títeres" en Venezuela.