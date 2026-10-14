El papa León XIV pasa una noche tranquila tras ser operado de un tumor en el pulmón

León XIV sostuvo el domingo que mantenía su viaje a Latinoamérica, aunque el Vaticano mantiene silencio.

Al sumo pontífice se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho y el diagnóstico es de un tipo de cáncer de pulmón

Ciudad del Vaticano/El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma donde se encuentra ingresado después de que ser operado este martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho, informó la oficina de prensa del Vaticano.

El Vaticano informó de que se darán más detalles del estado de salud del pontífice, de 71 años, durante la jornada.

En el parte médico difundido anoche tras la operación se explicó que "un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias".

El Vaticano informó de que se darán más detalles del estado de salud del pontífice, de 71 años, durante la jornada

Y se especificó que "para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida", indica la nota de la Santa Sede, que añade que "el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones".

Tras la operación, el pontífice "despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso" del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

Las mismas fuentes explicaron que León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorio y aún el equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

El propio pontífice anunció el pasado domingo que en controles médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón "en fase muy temprana y bien localizado" por lo que debía someterse a una intervención que ha tenido lugar este martes en el Policlínico Gemelli de Roma.

Esta operación del papa estadounidense-peruano y el diagnóstico del tumor maligno se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo pero sobre el que ahora existe mucha incertidumbre.

Ese día, durante su saludo a los miembros de la Hermandad del peruano Señor de los Milagros en Roma, León XIV agradeció el respaldo de los fieles: "Gracias por su oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú", aseguró.

Tras conocer el diagnóstico médico, el Vaticano no ha aportado novedades sobre este viaje apostólico.

Tras conocer el diagnóstico médico, el Vaticano no ha aportado novedades sobre este viaje apostólico

El equipo quirúrgico que ha intervenido a León XIV ha estado dirigido por el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Gemelli, asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Ciavarella.

El equipo de anestesiología lo formaban el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y Giuseppe Bello.

Fuentes vaticanas indicaron que en el quirófano también estuvieron presentes el médico del papa, Luigi Carbone, y el jefe de la gendarmería vaticana.