El partido de Bolsonaro proclama a su hijo Flávio como candidato presidencial

Flávio Bolsonaro, de 45 años, sucederá así a su padre, inhabilitado, condenado y en prisión domiciliaria.

El senador se enfrentará en octubre a Lula da Silva, que parte con ventaja en los sondeos

São Paulo/El Partido Liberal de Brasil (PL), liderado por el ex presidente encarcelado Jair Bolsonaro, oficializó este sábado la candidatura de su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, para las elecciones presidenciales de octubre.

“Flávio fue escogido por su padre para dar continuidad al proyecto que ya funcionó. Eres el candidato en nombre del país y de millones de brasileños. Que Dios ilumine tu camino”, dijo el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, durante la ceremonia de proclamación.

El acto se celebró en un recinto situado en el interior del estadio de fútbol Pacaembu, en São Paulo, y tenía prevista la participación del presidente argentino, Javier Milei.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, sucederá así a su padre, inhabilitado, condenado y en prisión domiciliaria por “liderar una trama golpista" tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, que se presentará a la reelección a sus 80 años.

“Confío en tu capacidad de llevar hacia delante el trabajo de Jair Bolsonaro”, afirmó Carlos Bolsonaro, ex concejal de Río de Janeiro

Antes de exaltar la figura de Flávio, Costa Neto recordó a su padre, a quien definió como el mayor líder que ha visto en su vida. Asimismo, afirmó que es un honor recibir a Milei, a quien puso como ejemplo para el candidato brasileño.

“Es una alegría ver lo que está haciendo por el pueblo argentino”, al devolver “la confianza y la prosperidad” al país, señaló el dirigente.

Durante la ceremonia, Flávio Bolsonaro, vestido con un traje oscuro y una camisa blanca sin corbata, escuchó emocionado los mensajes grabados en vídeo de sus hermanos Eduardo y Carlos. Eduardo Bolsonaro se encuentra autoexiliado en Estados Unidos, al considerarse víctima de una “persecución” judicial.

“Confío en tu capacidad de llevar hacia delante el trabajo de Jair Bolsonaro”, afirmó Carlos Bolsonaro, ex concejal de Río de Janeiro, mientras Flávio se secaba las lágrimas con un pañuelo, bebía agua y agarraba la mano de su esposa, Fernanda Bolsonaro.

El senador llegó a superar a Lula meses atrás, pero ha perdido fuerza en las últimas semanas, tras el cruce de ataques con su madrastra, Michelle Bolsonaro

A la convención, celebrada ante cientos de militantes, también asistieron senadores, diputados y gobernadores alineados con el bolsonarismo.

Los comicios de este año se presentan como un nuevo mano a mano entre la izquierda que abandera Lula, máximo dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), y la derecha que encarna ahora Flávio Bolsonaro. Según los sondeos, Lula parte con cierta ventaja frente al primogénito de Jair Bolsonaro.

El senador llegó a superar a Lula meses atrás, pero ha perdido fuerza en las últimas semanas, tras el cruce de ataques con su madrastra, Michelle Bolsonaro, con quien ha firmado una tregua, y después de que se conociera su conexión con un banquero encarcelado por un fraude millonario en el sistema financiero.

La última encuesta de la firma Datafolha, divulgada el viernes, situó a Lula con un 48% de los apoyos, frente al 43% que obtendría Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta.