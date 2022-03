Un pastor cubano y sus dos hijos están varados en el aeropuerto de San Salvador

El pastor cubano Carlos Sebastián Hernández Armas se encuentra varado en el aeropuerto de San Salvador desde el domingo, tras prohibírsele a él y a sus dos hijos abordar su vuelo de conexión con Nicaragua.

Según denunció él mismo este martes en un video en redes sociales, la aerolínea les explicó que no se les permitía seguir viaje a Managua porque no cumplían con "ciertos protocolos" covid del país, pero él está convencido de que "ha sido un trato" entre las autoridades de Cuba y Nicaragua.

En la misma grabación, Hernández Armas explicaba que había salido "huyendo" de la Isla con sus hijos, Carlos y Enoc, de 17 y 10 años, respectivamente, porque "estaba siendo perseguido, monitoreado por el Gobierno de Cuba".

La causa, detallaba el religioso, que hasta hace poco fungía como secretario general de la Convención Bautista de Cuba Occidental, era su posición respecto a la realidad cubana, "porque yo hablaba abiertamente de las injusticias, de la falta de la libertad religiosa, de falta de la libertad política".

Hernández Armas asegura que lleva 20 años hablando "abiertamente" de las cosas que están pasando en Cuba, pero a raíz de las manifestaciones del 11 de julio, con más ahínco. "El Gobierno me ha estado persiguiendo, me ha estado monitoreando todo el tiempo, amenazando a las personas cercanas", denunciaba, por lo que tomó la decisión de poner rumbo a Estados Unidos vía Nicaragua, el camino del último y creciente éxodo de la Isla, desde que el Gobierno de Daniel Ortega decretó el "libre visado" para los cubanos, el pasado noviembre.

Hernández Armas asegura que lleva 20 años hablando "abiertamente" de las cosas que están pasando en Cuba, pero a raíz de las manifestaciones del 11 de julio, con más ahínco

Según cuenta Hernández Armas a 14ymedio, las autoridades migratorias salvadoreñas le recomendaron regresar a Panamá, para que arregle sus documentos sanitarios y pueda seguir viaje a Nicaragua. "Yo sé que no es cuestión del covid, sino política", declara. "Yo no tengo la información oficial, pero extraoficialmente sé que las autoridades de Nicaragua no me van a dejar entrar de ninguna manera".

El pastor, que en 2016 realizó la entrega del Premio Patmos al doctor Óscar Elías Biscet, asevera que están intentando que eso no ocurra: "No queremos ir para atrás, no podemos ir para atrás".

Así, aunque no ha solicitado aún asilo en El Salvador, cuenta que está realizando "varios trámites" con la ayuda de Acnur, la oficina de la ONU para los refugiados, para los que está esperando respuesta.

El pasado enero, quedaron varados, también en el aeropuerto de San Salvador, los periodistas y activistas Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, luego de ser rechazados por las autoridades nicaragüenses.

Tras una movilización de activistas y diplomáticos, ambos consiguieron que El Salvador los admitiera en el país hasta que se resolviera su situación migratoria. Sin embargo, los dos periodistas abandonaron el proceso de refugio y optaron por salir del país, adquiriendo a partir de entonces un estatus migratorio ilegal. En México, fueron detenidos, pero el país les concedió una "tarjeta de visitante por razones humanitarias", que les servirá como documento hasta llegar a Estados Unidos.

