Bertha Fríes fue víctima de un atentado de las Farc, pero ha participado en la reconciliación propiciada por los Acuerdos.

Luz Marina Bernal y Bertha Fríes coincidieron en La Habana, donde ambas narraron cómo el conflicto armado las había marcado. A una le quitó un hijo y a la otra la dejó con secuelas físicas para toda la vida

Bogotá/Diez años después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), las víctimas del conflicto armado aún transitan por la reconciliación, siguen pidiendo justicia y cuestionan la implementación, aunque no renuncian a la idea de alcanzar la paz.

Luz Marina Bernal y Bertha Fríes coincidieron en La Habana –durante las negociaciones entre el Ejecutivo y las Farc–, donde ambas narraron cómo el conflicto armado las había marcado. A una le quitó un hijo y a la otra la dejó con secuelas físicas para toda la vida, y, pese a eso, las dos sintieron en 2016 la esperanza de terminar con la violencia.

Según el Registro Único de Víctimas, en Colombia hay 10.428.273 personas reconocidas como afectadas por el conflicto armado, de las cuales más de 7,9 millones son sujetos de atención y reparación. Del total, el 50,2% son mujeres y el 49,8% hombres.

Entre esas cifras están Bernal, fundadora del colectivo Madres de Falsos Positivos (Mafapo), conocido como Madres de Soacha; y Fríes, quien fue víctima del atentado al Club El Nogal. Ambas participaron en el acuerdo que llevó en 2016 al Gobierno colombiano y a las Farc a poner fin a más de medio siglo de conflicto.

Fríes recuerda el momento en que "perdonó" a las Farc por el coche bomba que pusieron el 7 de febrero de 2003 en El Nogal, un club exclusivo del norte de Bogotá, que causó 36 muertos y casi 200 heridos

Fríes recuerda el momento en que "perdonó" a las Farc por el coche bomba que pusieron el 7 de febrero de 2003 en El Nogal, un club exclusivo del norte de Bogotá, que causó 36 muertos y casi 200 heridos como ella, que sufrió fracturas cervicales y un diagnóstico de cuadriplejia.

Tras ocho años de terapias en Estados Unidos, comenzó su proceso de reconciliación con las Farc, para lo cual utilizó sus herramientas como politóloga y comenzó a hablar con jóvenes guerrilleros para entender qué los llevaba a unirse al conflicto armado.

"Entrevisté a jovencitos reinsertados (exguerrilleros) que pueden ser mis hijos e hijas y comencé a escuchar por qué se metían en la guerrilla: que no tenían otra opción porque les había pasado algo, a los padres los habían matado (...), querían un plato de lentejas o sus padrastros las violaban. Entonces, cuando escuché las razones, inmediatamente hice un click y dije 'ellos también son víctimas'”, cuenta a EFE.

Fríes, quien creó la Fundación Encuentro Transformador, con la que realiza talleres basados en una rigurosa metodología académica para facilitar el diálogo entre víctimas y ex miembros de las Farc, enfatiza que estos espacios no se hubieran dado sin la firma del acuerdo.

"El propósito es que sanemos (...) La reconciliación se hace con alguien que te ha hecho daño. A pesar de que a mí me han cuestionado mucho y me han señalado por hacer esto, tengo ese 'pecado' ante algunos sectores. Pero eso no lo hubiéramos logrado sin acuerdo", sostiene.

Bernal es madre de Fair Leonardo Porras, víctima del Ejército colombiano pese a su discapacidad cognitiva. / EFE

Sin embargo, Fríes, quien volvió a caminar después de ocho años, enfatiza que llegar a este punto no fue fácil y que su apoyo al acuerdo no libra de culpas a los ex guerrilleros: "Yo tenía mucha rabia y odio contra ellos y logré sanar".

"No les lavo las culpas. Son responsables y lo que hicieron en El Nogal es un acto de lesa humanidad, eso no se borra con ningún blanqueador. Pero lo que sí es cierto es que yo he visto que han cumplido, por lo menos con los grupos de víctimas con las que hemos hecho estos encuentros (...) Eso no lo no se hubiera logrado de otra manera", asegura.

Fríes no duda sin embargo en señalar que el acuerdo de paz tuvo fallos en su implementación. En su opinión, las diferencias políticas afectaron a su aplicación, faltó pedagogía, hubo ruptura entre distintas entidades y no se preparó a la gente para encarar el proceso.

Aunque Bernal recuerda que la firma de 2016 fue "un sueño", critica el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada como parte del acuerdo para investigar, imputar, juzgar y sancionar los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.

"Fue un sueño para más de nueve millones de colombianos (...) Pero nos dimos cuenta que este proceso de paz fue simplemente para beneficiar a los miembros del Ejército”, critica esta víctima del conflicto, quien fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 2016.

Bernal es madre de Fair Leonardo Porras, quien nació en el municipio de Soacha (centro) con una discapacidad cognitiva. En enero de 2008 fue secuestrado y llevado hasta Ocaña (noreste), donde lo torturaron, asesinaron y luego lo hicieron pasar por el jefe de una organización guerrillera.

Este es uno de los casos más emblemáticos de los 'falsos positivos', uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano, en el que miembros del Ejército hicieron desaparecer y asesinaron a varios miles de inocentes para hacerlos pasar por bajas guerrilleras

Este es uno de los casos más emblemáticos de los 'falsos positivos', uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano, en el que miembros del Ejército hicieron desaparecer y asesinaron a varios miles de inocentes para hacerlos pasar por bajas guerrilleras con el fin de obtener premios y ascensos.

Por ese delito, seis militares recibieron en 2012 una condena de más de 50 años de prisión. Sin embargo, tras el acuerdo se sometieron a la justicia transicional de la JEP y fueron beneficiados con la "renuncia a la persecución penal" a cambio de "aportar verdad", por lo que quedaron en libertad.

"Esa jurisdicción a muchos de nosotros nos dejó un mal sabor, nos decepcionó", dice y asegura que en estos diez años desde la firma del acuerdo ella no se ha sentido reparada por el Estado.

"Uno de los magistrados me dijo que pase la página. Le dije: 'señor magistrado, usted pasaría la página si le desaparecieran un hijo en las condiciones que yo tenía al mío, de 26 años, con una mentalidad de un niño de ocho, que no sabe leer, no sabe escribir (...) se lo llevan, lo torturan, lo asesinan, ¿usted pasaría la página?", recuerda Bernal.