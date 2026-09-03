El petróleo "pertenece al pueblo venezolano, no al régimen ilegitimo", protesta María Corina Machado

Madrid/“Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”. Así de contundente se mostró la líder opositora María Corina Machado en un video publicado en sus redes sociales este jueves, seis días después de la firma de un histórico acuerdo petrolero que otorga a Washington el control de más del 20% de las reservas de crudo del país.

Los recursos energéticos del país lo convierten en un “valor estratégico extraordinario”, dijo la premio Nobel de la Paz, pero objetó: “El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano”. De igual manera, aclaró que “Estados Unidos son el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico”. Sin embargo, aseguró que por eso mismo “todos necesitamos que las cosas se hagan bien”.

Esto, aseveró, “solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático”.

“Sé lo que ustedes están sintiendo: tristeza, rabia, ese malestar tan repetido en nuestra historia, por que alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros”

Machado explicó haber tardado días en ofrecer su opinión sobre el asunto “porque al tratarse de un tema tan serio”, consideró que “lo más responsable era conseguir primero la mayor información posible”. Y expresó: “Sé lo que ustedes están sintiendo: tristeza, rabia, ese malestar tan repetido en nuestra historia, por que alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros”.

También señaló que “el sector petrolero es solo una parte de la inmensa reconstrucción que tenemos que hacer en Venezuela”. El país requiere “inversiones colosales”, reconoció, “pero necesita mucho más que dinero”. Ningún sector podrá funcionar de manera aislada, refirió, dadas “las dimensiones y la fragilidad institucional” de Venezuela. “Necesitamos que el país entero funcione, que las cadenas de valor se integren, que se genere suficiente electricidad y que haya capacidad operativa en los puertos”, enumeró. “Necesitamos seguridad jurídica para las inversiones y seguridad personal para nuestra gente”.

La propuesta de la oposición, indicó, la han trabajado “durante años” y es “muy bien conocida por los principales actores económicos del mundo”. Así, por ejemplo, enumeró los puntos de un plan energético, presentado en Houston el pasado marzo, basado en “cinco pilares fundamentales”: un marco legal transparente –“reglas aprobadas públicamente por una Asamblea Nacional legítima, no por decreto ni a puerta cerrada”; “institucionalidad técnica”, es decir, “una agencia de hidrocarburos venezolana independiente”; licitaciones públicas y abiertas, “sin adjudicaciones a dedo”; un “régimen fiscal competitivo y estable”, y, por último, “seguridad jurídica y arbitraje internacional”.

Machado mencionó el “gran acuerdo nacional” mediante el que podrá “ejecutar las grandes transformaciones que exige Venezuela, no solo en energía, también en educación, tecnología, seguridad ciudadana, infraestructuras financieras”. E insistió: “Los venezolanos sabemos que no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin un gobierno electo por el voto popular. Esa es la única y verdadera garantía de éxito y estabilidad para cualquier inversión a gran escala”.

“La nación habló con claridad”, afirmó la líder opositora, que volvió a pedir “hacer valer la soberanía popular a través del voto, porque esa es la única forma digna de gobierno que existe”

De igual manera, se refirió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyos resultados, en favor de Nicolás Maduro, fueron cuestionados no solo por la oposición sino por organismos internacionales, incluido el Centro Carter, observador de los comicios. “La nación habló con claridad”, afirmó la líder opositora, que volvió a pedir “hacer valer la soberanía popular a través del voto, porque esa es la única forma digna de gobierno que existe”.

Durante una conferencia previa, también este jueves y en video, Machado pidió que “en paralelo a las reformas económicas” se establezca “un calendario electoral” en Venezuela para elegir un nuevo presidente.

Sin hacer referencia exacta a elecciones, y un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que Venezuela “no está preparada” para unos comicios, la líder opositora se mostró prudente pero siguió reivindicando una “transición a la democracia, que aún no ha sucedido”.

“Desde un punto de vista económico, la situación es crítica y lo que los ciudadanos piden en este momento es que en paralelo con las reformas económicas, seamos capaces de reforzar nuestras instituciones y sobre todo podamos tener un calendario electoral en el que podamos reunirnos como nación y elegir un nuevo presidente; y nada nos va a parar hasta que lo consigamos”, dijo Machado en su participación desde Panamá, donde no ha querido adelantar fecha para la vuelta a su país.

Trump aseguró ayer que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, “quiere” que se celebren comicios, pero afirmó: “No creo que estén preparados todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”.

Rodríguez confirmó un poco después que habrá elecciones en el país, para lo que están trabajando “sin descanso”: “habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, dijo al ser interrogada durante una comparecencia de prensa junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.