Un balsero, que fue policía en Cuba, podrá solicitar asilo en EE UU

El único balsero que logró pasar la entrevista de "miedo creíble" en alta mar el pasado 2 de agosto en Estados Unidos fue policía en Cuba. El migrante, que enfrenta un largo proceso para lograr el asilo, fue identificado por un familiar como Ernesto Urgellés y había sido interceptado junto a otros balseros, devueltos esta semana a la Isla por la Guardia Costera.

"Al fin una de las personas que estaba huyendo de Cuba pudo demostrar que sí tiene un miedo de verdad de regresar a la Isla", dijo sobre el inusual caso al canal América TeVé, el abogado de inmigración Willy Allen. "Ahora vamos a estar claros, no tiene entrada a los Estados Unidos. Bajo las reglas que existen, ninguna persona que le encuentren miedo creíble en el escampavía entra a los EE UU".

Allen explicó también que los balseros que logran pasar la primera entrevista de "miedo creíble" son trasladados a la base naval de Guantánamo donde se les procesa para el asilo. El abogado recordó que ser admitido por este motivo no convierte al migrante en asilado, solo permite argumentar su caso para luego realizar todo el proceso ante Inmigración. Además, agregó que pueden enviar al balsero a un tercer país mientras se analice su petición.

Según este familiar, Urgellés, que era policía, sufrió acoso y era perseguido en la Isla ante su negativa a seguir órdenes sus superiores

Un hombre que dijo ser hermano de Urgellés, residente en EE UU, afirmó a América TeVé que el balsero tiene 38 años, es natural de Moa, Holguín, y salió hacia Florida desde Guanabo, al este de La Habana.

Según este familiar, Urgellés, que era policía, sufrió acoso y era perseguido en la Isla ante su negativa a seguir órdenes sus superiores. Además, participó el pasado 11 de julio en las manifestaciones contra el régimen.

"Yo me entero por mi primo que venía con él. Mi primo me llama desde un centro de aislamiento y [me dice] que a mi hermano lo habían dejado aquí, que le habían aprobado el creíble, dijo todo lo que ha pasado allá [en Cuba]", declaró Henry Urgellés, residente en Kentucky. "Tomó la decisión de dejar familia, madre, padre, a todo el mundo".

En abril de 2016 los balseros Michel Herrera y Hareton Jaime Rodríguez Sariol llegaron a las costas de Florida vestidos con su uniforme de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), junto a otros 24 cubanos. El arribo de estos migrantes ocurrió cuando aún estaba vigente la política de pies secos/pies mojados, que otorgaba refugio a todos los nacionales de la Isla al pisar territorio estadounidense.

"Yo me entero por mi primo que venía con él. Mi primo me llama desde un centro de aislamiento y [me dice] que a mi hermano lo habían dejado aquí, que le habían aprobado el creíble, dijo todo lo que ha pasado allá

Un video que recogió parte de la travesía del grupo de balseros se hizo viral en las redes sociales y según dijeron en aquel entonces, Herrera y Rodríguez Sariol no se quitaron los uniformes para evitar ser detenidos cuando trasladaban a la costa en territorio cubano la embarcación con la que llegaron a EE UU.

De Herrera se supo poco después que era oficial de la fuerza de orden público y a Rodríguez Sariol le llamaban El Capitán, por su rango dentro de la PNR, según explicó a 14ymedio uno de los balseros del grupo y agregó que todos conocían bien "el sistema en Cuba y por lo que está pasando hasta la misma policía". Rodríguez Sariol fue condenado dos años después en Virginia a dos cadenas perpetuas por el secuestro y asesinato de una mujer y su nieta.

A inicios de mayo pasado, un portavoz del Séptimo Distrito de los guardacostas con sede en Miami dijo a Radio Televisión Martí que "si algún migrante tiene temor de regresar a su país de origen, se le brinda la oportunidad de que lo comunique a la Guardia Costera". La fuente puntualizó que los extranjeros que requieren protección contra la persecución o la tortura no son repatriados como parte de una política establecida por EE UU.

Tras el fin de la política de pies secos/pies mojados, implementada bajo la Administración de Bill Clinton y eliminada por Barack Obama durante el llamado deshielo con Cuba, se redujo sustancialmente el número de balseros rumbo a las costas de EE UU.

El empeoramiento de la crisis económica en Cuba, que está siendo acompañada de un aumento de la represión por parte del régimen, ha empujado a un mayor número de cubanos a escapar de la Isla

Sin embargo, el empeoramiento de la crisis económica en Cuba, que está siendo acompañada de un aumento de la represión por parte del régimen, ha empujado a un mayor número de cubanos a escapar de la Isla. La actual Administración estadounidense devuelve a todos los migrantes que lleguen sin visado o documentos legales a su territorio.

Según el canciller cubano, Bruno Rodríguez, la emigración ilegal es propiciada "por el incumplimiento por parte de EE UU de las obligaciones con los acuerdos migratorios bilaterales", en especial, otorgar 20.000 visas anuales para migrantes cubanos. "Junto a la vigencia de la Ley de Ajuste y el bloqueo económico reforzado, alienta a la migración insegura, irregular y desordenada", alegó Rodríguez el pasado mes de junio.

El oficialismo argumenta que la Administración estadounidense incumple la cancelación de la política de pies secos/pies mojados: "La negativa del Gobierno de Estados Unidos de cumplir los acuerdos migratorios, el cierre de los trámites consulares en la Embajada en La Habana y el aliento continuo a la migración ilegal enamoran los oídos de no pocos, pero ese sueño rara vez llega a puerto seguro".

"Lo que estimula que los cubanos se lancen al mar no es el miedo creíble ni la Ley de Ajuste Cubano, es la basura de Gobierno que existe en Cuba", sentenció a América TeVé el abogado Willy Allen.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.