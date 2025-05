El régimen cubano celebra la salida de Mauricio Claver-Carone de la Casa Blanca

La Habana/Mauricio Claver-Carone, el abogado y empresario estadounidense de origen cubano que Donald Trump eligió en su segundo mandato para “restaurar el orden” en Latinoamérica, saldrá del Gobierno a finales de mayo, cuando se cumplan los 130 días de sus funciones como empleado especial de Washington. Tras su partida, se dedicará a la dirección de su empresa financiera Lara Fund con sede en Miami, informó Bloomberg.

Como enviado especial para América Latina de Estados Unidos, y durante toda su carrera como político, Claver-Carone ha sido un gran crítico de las dictaduras del continente, en especial de Venezuela y Cuba. A inicios del pasado abril, en un evento celebrado en el Miami-Dade College, el abogado aseguró que la Administración de Trump ejercería más presión sobre los militares y el aparato de inteligencia del régimen cubano, y estimó que las presiones económicas aplicadas hasta ahora han sido insuficientes.

“Vamos a ser más quirúrgicos, más efectivos”, prometió entonces, y alegó que la prohibición de viajes a la Isla y la obstaculización del envío de remesas son estrategias pasadas de moda y que era necesario “ser más creativos”. Asimismo, insistió en que “el Gobierno cubano debe comprender que nuestras herramientas y la voluntad del presidente Trump en este sentido son diferentes a las que han visto en el pasado”.

También comparó el caso de La Habana con el de Caracas: “Las propias sanciones están basadas en leyes antiguas que a veces no tienen efectos secundarios”, a diferencia del caso de Venezuela, donde “los instrumentos son mucho más puntuales, efectivos, tienen efectos secundarios y por eso son más potentes”, alegó.

Claver-Carone ha respaldado las políticas de deportación iniciadas tras la llegada de Trump a la Casa Blanca argumentando que son un “dolor a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo”. “Si no quieren estar 60 años en el exilio, entonces interrumpan ese proceso ahora, hagan los sacrificios a corto plazo ahora, porque si no, no irán a ninguna parte”, pidió.

Asimismo, ha sido muy crítico con el uso de fondos de la Usaid destinados a la oposición y el periodismo independiente cubanos.

La Habana ha tomado el anuncio de la salida de Claver-Carone del Gobierno como una señal indiscutible de desavenencias internas entre las figuras cercanas a Trump. Según un artículo publicado el sábado por Cubadebate, con la firma del vocero Randy Alonso, el “soberbio” abogado se ha visto desplazado por la figura de Marco Rubio, también de origen cubano, y recién nombrado Consejero Interino de Seguridad Nacional, además de ser secretario de Estado.

“Claver-Carone y el señorito Rubio al parecer se tragan pero no se mastican”, afirma Alonso, basándose en otro artículo publicado por Clarín. Según el periódico argentino, el Gobierno de Javier Milei ha celebrado la salida del Gabinete de Trump del político, que criticó fuertemente la relación financiera de Buenos Aires con Pekín mientras el primero intentaba negociar un préstamo del Fondo Monetario Internacional.

“En esa Administración [la primera de Donald Trump], donde Carone tenía un puesto más privilegiado que el de Rubio, él fue el artífice principal de las más de 200 ominosas medidas que el Gobierno trumpista impuso contra Cuba”, asegura Alonso, que recordó la expulsión del político de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “por otorgar favores salariales y de puestos a su amante desde los tiempos en que era Consejero de Seguridad Nacional para Latinoamérica”.

Precisamente la destitución de ese cargo en 2022 fue el motivo de varios encontronazos entre Claver-Carone y Guillermo Francos, el actual jefe de Gabinete de Milei, quien entonces representaba al Gobierno de Alberto Fernández frente al BID. Según Argentina, el estadounidense bloqueaba la entrega de créditos al país. Tras su salida de la institución, el abogado aseguró que Francos estaba detrás de su expulsión.

"Pueden echarme por ser de Estados Unidos, por ser cubanoestadounidense de Miami, por ser republicano o por lo que quieran. Pero no por esto, esto es una difamación", se quejó entonces el político en entrevista con EFE y aseguró que la decisión había sido “arbitraria”.

En cualquier caso, La Habana es otra de las que celebra que Claver-Carone abandone el Gobierno de Estados Unidos y se resta de su lista de incómodos a otro político contrario a su régimen: “Duró en esta Administración lo que un dulce en la puerta de un colegio. Y no lo vamos a llorar por estos lares. Buen hijo de eso mismo que ha sido contra el pueblo cubano”.