El régimen cubano moviliza a sus comités de solidaridad para enviar ayudas simbólicas

Uno de los contenedores que la asociación Euskadi-Cuba enviará esta semana a la Isla.

Madrid/Esta semana se han intensificado las campañas de apoyo a Cuba por parte de organizaciones izquierdistas que apoyan el régimen cubano desde Europa.

Organizaciones no gubernamentales, ayuntamientos y colectivos sindicales en España, así como grupos políticos en Portugal, atribuyen la crisis energética de la Isla al embargo estadounidense, ignorando que la crisis económica y política que sufre Cuba ya era profunda antes de las medidas de presión adoptadas este año por Washington contra el régimen.

Estas ayudas representan un alivio puntual, más simbólico que práctico, para determinadas comunidades o instituciones cubanas, en su mayoría canalizadas por entidades estatales, y su alcance es reducido frente a la gravedad de la crisis que atraviesa el país.

Desde el País Vasco, la asociación procastrista Euskadi-Cuba –fundada en 1989 con el objetivo de “apoyar a la Revolución cubana” y “defender su modelo”– ha coordinado una red de recogida de materiales y fondos en colaboración con sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales de la región. Según datos difundidos por la asociación, la campaña “Argia eta Indarra Kubarentzat. Contra el Bloqueo, Energía para Cuba” ha llegado a recaudar 245.000 euros desde febrero para la compra de sistemas solares destinados a centros de salud cubanos.

La campaña “Argia eta Indarra Kubarentzat. Contra el Bloqueo, Energía para Cuba” ha llegado a recaudar 245.000 para la compra de sistemas solares destinados a centros de salud cubanos

En la misma región vasca, otras organizaciones de perfil izquierdista han recogido alimentos, productos higiénico-sanitarios, material educativo y equipamiento deportivo, que están siendo enviados a la Isla en contenedores marítimos. Entre las entidades figuran los sindicatos ELA y Comisiones Obreras de Euskadi, así como partidos y movimientos de izquierda como Podemos, EH Bildu, Sortu, Ezker Anitza-IU y otros.

Esta semana han sido cargados los primeros tres contenedores y se prevé la carga de otros en la próxima. Las diferentes campañas vascas están siendo encauzadas por la asociación Euskadi-Cuba. La nota no explica cómo serán canalizadas estas ayudas una vez arriben a la Isla, pero se sobreentiende que el Estado cubano será el encargado de distribuirlas.

También en Barcelona, este sábado se dio a conocer una campaña promovida por el Casal d’Amistat amb Cuba de Badalona, –una organización que apoya al régimen cubano y denuncia el embargo estadounidense desde finales de los 90–, junto con el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament –red de gobiernos locales que busca canalizar recursos públicos con el fin de apoyar proyectos de solidaridad internacional–, para financiar la instalación de sistemas fotovoltaicos en centros sanitarios de la provincia de Santiago de Cuba, en el hospital rural de Songo-La Maya, además de en nueve consultorios médicos y una casa materno-infantil.

Según informó La Vanguardia, seis ayuntamientos catalanes se han unido a la campaña: Manresa, Caldes de Montbui, Celrà, Mollet del Vallès, Sant Adrià de Besòs y Vilafranca del Penedès, y han comprometido ya 20.000 euros para el proyecto.

10.000 euros se destinarán a la campaña “Energía para la Vida”, dirigida a la Isla, impulsada a través del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional

También desde Andalucía se han aprobado nuevas ayudas. El Ayuntamiento de Córdoba anunció este viernes un paquete de 62.000 euros destinado a proyectos de cooperación y ayuda humanitaria en Mozambique, Cuba y Líbano. De esa cantidad, 10.000 euros se destinarán a la campaña “Energía para la Vida”, dirigida a la Isla, impulsada a través del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), con el objetivo de instalar sistemas de energía solar en centros sanitarios y servicios sociales cubanos.

La delegada municipal de Cooperación y Solidaridad, Narci Ruiz, señaló que la iniciativa busca “garantizar el funcionamiento de infraestructuras esenciales para la población más vulnerable ante las dificultades del sistema eléctrico cubano”.

Por otra parte, la Asociación de Amistad Cuba-Portugal, desde la ciudad portuguesa de Palmela, prepara el envío de un contenedor con materiales escolares, ropa y juguetes para niños, muebles escolares, camas articuladas y equipo geriátrico, alimentos no perecederos, que son “el fruto de cientos de donaciones de todo el país”.

El envío se coordinó con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) –entidad sancionada por Washington por “apoyar las actividades cubanas de inteligencia y contrainteligencia”–, y con el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, asegurando que la ayuda “responda a las necesidades identificadas por las instituciones cubanas”.

João Luís Gonçalves de Frias Terreiro, Vicepresidente de la asociación portuguesa, recordó que la iniciativa es un mensaje político que representa “una demostración de que Cuba no está sola y de que sigue contando con la amistad y el apoyo de muchos hombres y mujeres en Portugal”.

Este se trataría del segundo contenedor que envía la asociación, y prometen continuar. El activista señaló que entre las instituciones que más apoyaron el envío se encuentran el Ayuntamiento de Palmela, el Partido Comunista Portugués y la Confederación General de los Trabajadores Portugueses.