Organizaciones vascas de extrema izquierda recolectan dinero y otras donaciones para Cuba

En conferencia de prensa, las organizaciones señalaron que en la Isla se vive un momento de “extrema gravedad”

La Habana/Las organizaciones vascas Euskal Herriko Kontseilu Sozialista y Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialista, ambas independentistas y de extrema izquierda, anunciaron este martes que recogerán productos básicos para enviar a Cuba, en colaboración con la asociación procastrista Euskadi-Cuba. Las colectas se realizarán en 93 localidades y en más de 100 centros educativos y universidades.

De acuerdo con el cronograma presentado en una conferencia de prensa, del 13 al 25 de abril recogerán productos de higiene, entre los que contemplan medicamentos, insumos médicos y utensilios quirúrgicos (pinzas, tijeras, bisturíes, papel, hilos), guantes y preservativos. Asimismo, compresas higiénicas, toallas sanitarias y pañales (tanto para niños como para adultos), y material de limpieza general, como escobas, telas, trapos, estropajos y limpiadores de biberones.

También, alimentos no perecederos, como pastas, legumbres, leche en polvo, frutos secos, aceite y bricks de tomate. Además, pidieron complementos alimenticios como vitaminas, minerales (magnesio, hierro, calcio), ácidos grasos (Omega3) y probióticos.

El acopio incluye artículos deportivos, como balones, pelotas, raquetas, bicicletas y material escolar

El acopio incluye artículos deportivos, como balones, pelotas, raquetas, bicicletas y material escolar, entre los que se incluyen lápices, bolígrafos, pinturas de colores y rotuladores, sacapuntas, tijeras y cuadernos.

Durante su posicionamiento, señalaron que en la Isla se vive un momento de “extrema gravedad”, debido a “los apagones y la escasez de combustible”, que “se han convertido en una realidad habitual y están dañando todos los ámbitos de la vida cotidiana, entre ellos el transporte, el acceso a alimentos y agua, la sanidad y la educación”.

También informaron que recibirán dinero para adquirir paneles fotovoltaicos, en línea con la campaña impulsada desde marzo pasado, llamada Dejen vivir a Cuba, con la que se busca financiar equipos destinados a la electrificación solar de centros de salud. La colecta terminará el 13 de abril y se pueden hacer donaciones tanto por transferencia bancaria como por bizum, un servicio gratuito de pago móvil.

El anuncio de las organizaciones se registra un día después de una manifestación del entorno abertzale –cercano a la antigua banda terrorista ETA– que se llevó a cabo en Pamplona, con motivo del Aberri Eguna (día de la Patria Vasca), en el cual hubo muestras de apoyo a Cuba y Palestina.

Ahí mismo, la asociación Solidaridad para el Desarrollo y la Paz anunció, desde Torrejón de Ardoz, en Madrid, que desde este martes y hasta el jueves preparará contenedores con destino a hogares de ancianos de Las Tunas y al Sistema de Salud de Baracoa.

Desde este martes y hasta el jueves preparará contenedores con destino a hogares de ancianos de Las Tunas

Este lunes, España defendió la ayuda humanitaria a Cuba y pidió sumar apoyos internacionales. El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares aseguró que su país está ya prestando ayuda a la Isla, posicionándose en contra del bloqueo petrolero de EE UU y analizando con otros países “intentar hacer algo” conjuntamente. “¿Qué más podemos hacer? España por sí sola no puede hacerlo todo”, recriminó.

Recordó que el país fue el primero del mundo en movilizar ayuda humanitaria a Cuba –en dos paquetes por valor de más de 1,3 millones de euros–, y remarcó que se ha comprometido a enviar tantos paquetes de ayuda “como sea necesario”.

A mediados de marzo, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), se anunció el envío de alimentos y medicamentos para 5.000 personas en Cuba, así como una veintena de placas fotovoltaicas. Se detalló que estos kits serían destinados directamente a pequeñas cooperativas locales en Cuba, contribuyendo a apoyar la producción local.

La Aecid resaltó que distintos organismos internacionales han alertado de que la escasez de combustible y energía ha reducido el funcionamiento de infraestructuras críticas –lo que también ha afectado la entrega de la ayuda humanitaria en el país–, si bien en ningún momento mencionó el cerco petrolero impuesto por Estados Unidos y que es el que ha terminado por agravar una situación que ya era de por sí complicada.