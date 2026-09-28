Regresa a Venezuela la jefa de comunicaciones de María Corina Machado

Foro Penal confirma la excarcelación de 20 presos políticos entre el viernes y el domingo, incluidos los seis vinculados a la llamada 'operación Gedeón'

Caracas/La opositora venezolana Claudia Macero, jefa de prensa de la líder opositora María Corina Machado, regresó este domingo a Venezuela, de donde salió en el primer semestre de 2025 tras permanecer asilada junto a otros cinco compañeros en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas por acusaciones de supuesta conspiración y traición a la patria.

"Vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para darle confianza a otros (...) es el momento de volver. Yo estoy aquí abriendo camino como me lo abrieron a mí otros", dijo Macero a medios en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Macero, que lleva las comunicaciones del partido Vente Venezuela (VV), fundado por Machado, detalló que la decisión de volver fue "personal" y que desconoce cuándo volverá la premio nobel de paz, pero pidió al Gobierno permitir su llegada, luego de las denuncias de que fueron impedidos siete intentos de entrar al país.

Machado celebró la noticia y recordó que pronto se acerca el "reencuentro de todos" los venezolanos en su país. "Los venezolanos te reciben con mucho cariño y respeto, querida Claudia Macero. Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de todos los venezolanos en casa", dijo en un mensaje en X.

Decenas de activistas de VV se congregaron a las afueras del aeropuerto para recibir a Macero y posteriormente la acompañaron hasta la plaza Bolívar

Decenas de activistas de VV se congregaron a las afueras del aeropuerto para recibir a Macero y posteriormente la acompañaron hasta la plaza Bolívar de la parroquia de Maiquetía para celebrar su regreso.

"Estoy volviendo después de dos años para darle confianza a otros de que es el momento de volver a casa. Nuestro país nos necesita y este proceso de democratización real necesita a los venezolanos que la queremos, que nos duele Venezuela y no vamos a descansar un día", declaró Macero a EFE desde la plaza.

Además, insistió en que la oposición tiene que trabajar para lograr una fecha para elecciones presidenciales, en la liberación de "todos" los presos políticos, e indicó que ella misma tiene que acudir a tribunales para revisar su causa.

Macero es la segunda de un grupo de cinco opositores cercanos a Machado que salieron del país en mayo pasado, en medio de una operación liderada por Estados Unidos para sacarlos de la sede diplomática de Argentina, donde permanecían desde marzo 2024 para evitar ser arrestados.

El Gobierno venezolano, sin embargo, se mofó de esta declaración de Washington y dijo que se había tratado de una negociación. El primero en regresar fue Omar González, el pasado 28 de agosto.

En la embajada argentina estuvieron además Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Humberto Villalobos –todos miembros de Vente Venezuela–, y Fernando Martínez Mottola, quien decidió dejar el edificio semanas antes de la salida de sus compañeros y falleció en su domicilio por enfermedad, el 26 de febrero del año pasado.

Los opositores estaban acusados por el Ministerio Público de conspiración y traición a la patria.

Además, este domingo la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, confirmó que 20 de estos detenidos fueron excarcelados desde el viernes, día en que culminó la segunda ronda de diálogo entre el chavismo y la oposición impulsada por Estados Unidos, incluyendo a al menos seis vinculados a un fallido ataque marítimo contra el Gobierno en 2020.

Según un listado disponible en su página web este domingo, Leonardo Chirinos Parra, Justo Pastor Daza, Alejandro Torres Rodríguez, Juan Fredd Acosta, Cosme Alcalá y Juan Torres son los seis vinculados a la llamada 'operación Gedeón', que salieron de prisión.

La 'operación Gedeón' fue llevada a cabo el 3 de mayo de 2020, por un grupo de ex militares venezolanos que habían desertado de las Fuerzas Armadas del país, junto a tres miembros de un equipo privado de seguridad de Estados Unidos que intentaron ingresar a Venezuela a través de las costas de La Guaira y Aragua, donde fueron detenidos.

Estados Unidos se desmarcó entonces del ataque, lo mismo que el ex diputado opositor Juan Guaidó, quien tachó los sucesos de "montaje".

Estados Unidos se desmarcó entonces del ataque, lo mismo que el ex diputado opositor Juan Guaidó, quien tachó los sucesos de "montaje"

De acuerdo con el listado de excarcelados, todos los que fueron puestos en libertad desde el viernes tienen nacionalidad venezolana y la mayoría salió de varios centros de reclusión en el estado Miranda, como El Rodeo, Yare y Ramo Verde.

El sábado, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que tenían información de la excarcelación de unos 20 presos, pero que se encontraban verificando cada caso.

Otras ONG como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Surgentes informaron de más excarcelaciones.

JEP dijo que habían excarcelado a 39 personas y que 17 de ellas no figuraban en sus registros de presos políticos, mientras que Surgentes habló de ocho excarcelaciones de mujeres que estaban vinculadas a los ‘tancol’, un acrónimo creado por las autoridades locales para referirse a "terroristas armados narcotraficantes colombianos".

Por su parte, la mayor coalición opositora, Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), indicó que había registrado 33 excarcelaciones de presos políticos desde el 21 de agosto. Según Foro Penal, antes de estas excarcelaciones en Venezuela había 344 presos políticos.