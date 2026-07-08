Las remesas de México a Cuba salen de uno de los estados más pobres del país

“Con lo que se gana acá, aunque no es mucho, alcanza para vivir y mandar un poquito para la familia”, dice un habanero desde Tapachula

Ciudad de México/Desde Tapachula, Chiapas, el estado con el salario promedio más bajo en México, miles de cubanos envían sus remesas a la Isla. “Con lo que se gana acá, aunque no es mucho, alcanza para vivir y mandar un poquito para la familia”, dice a 14ymedio Roberto, un habanero que lleva poco más de un año en la ciudad fronteriza mexicana.

Su salario ronda los 7.000 pesos mexicanos, por encima del promedio que se paga en Chiapas, dependiendo de la ocupación. Según el índice de competitividad estatal 2025, los sueldos en el estado fronterizo del sur rondan entre 6.170 y 9.500 pesos al mes. No obstante, se compensa, pues también es uno de los lugares más baratos para vivir en el país.

Como mesero de una cafetería, Roberto tiene meses en los que le va mejor. “A veces unos 8.000”. Su labor depende mucho de que haya “buenas propinas”. Aun así, destaca que le alcanza para pagar una recámara, cubrir sus gastos y mandar a su familia, su pareja y un niño de 6 años, a los que espera llevar a México “lo más pronto posible”.

Para enviar sus remesas, además de algunos artículos a través de paquetería, utiliza servicios informales, ante la limitada oferta de canales establecidos.

Para enviar sus remesas, además de algunos artículos a través de paquetería, utiliza servicios informales

En redes sociales, personas ofrecen enviar desde ropa, zapatos, dinero, medicinas, alimentos, artículos de aseo personal, electrónicos, juguetes, documentos, teléfonos tablets, laptops y hasta confitura. Por kilogramo, se cobra alrededor de 300 pesos mexicanos y ofrecen no “dar sorpresas”. En cuanto a las remesas, un envío de 5.000 pesos mexicanos puede tener una comisión de 100 pesos, 2% del total, según uno de los servicios consultados por este medio.

En otros casos, el procedimiento consiste en entregar o transferir el dinero a un intermediario en territorio mexicano, mientras un colaborador en la Isla entrega el monto equivalente en efectivo al destinatario.

“Sí es confiable, aunque también se ha prestado para hacer varias estafas, pero en mi caso es confiable, porque es por medio de un amigo que tengo en Cancún y es el que me hace todas esas transferencias de dinero”, cuenta Aykel desde Tapachula a 14ymedio.

Sus envíos los hace a La Habana, “a través de transferencias, aunque también existe por forma de efectivo e incluso te pueden poner hasta en MLC”, dice.

“Son personas que se dedican a esto ilícitamente en Tapachula. Yo he llegado a pagar hasta 350 pesos el kilo, es uno de los lugares que más caro está”

En cuanto a paquetería, señala que quienes realizan este servicio “son personas que se dedican a esto ilícitamente en Tapachula. Yo he llegado a pagar hasta 350 pesos el kilo, es uno de los lugares que más caro está”. Recuerda que envió medicamentos “y alguna que otra cosa de aseo”. También ha enviado paquetes a través de amigos de toda confianza.

También la cubana Dayamí manda lo que puede de sus ahorros a Cuba. Ella envía sus remesas a través de un servicio informal, con una muchacha “muy confiable y el dinero llega al instante”. Desconoce la comisión que gana por ese trabajo, pero refiere que “si el peso es a 47, ella lo envía a 47 y nunca he tenido ningún problema”.

“Quienes participan en estas redes obtienen ganancias principalmente por las diferencias en el tipo de cambio y el manejo de divisas dentro de Cuba”, declara al periódico local de Chiapas Diario del Sur Gloria, una migrante cubana en Chiapas.

Este escenario ha provocado que las redes informales de remesas se hayan consolidado como la principal alternativa para los cubanos que viven en México, sobre todo en pequeñas ciudades.

Tapachula, primera parada migratoria en México, se ha convertido en un segundo hogar para miles de cubanos

Tapachula, primera parada migratoria en México, se ha convertido en un segundo hogar para miles de cubanos. En julio del año pasado se estimaba una población de 13.779, de acuerdo con cifras del Gobierno mexicano.

En la ciudad fronteriza, que se ha convertido en una base para las deportaciones desde EE UU desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se calcula que hay una población de inmigrantes que ronda las 40.000 personas, aunque fluctúa constantemente debido a que, en la mayoría de los casos, solo es un punto de inicio para migrar a otros puntos. No obstante, llega a concentrar el 60% de la migración transcontinental que ingresa a México, lo que ha rebasado la capacidad institucional y urbana para atender este fenómeno.

Ello ha provocado que los migrantes enfrenten largos procesos burocráticos para obtener documentos que les permitan moverse legalmente por México, de acuerdo con reportes de organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) y Human Rights Watch (HRW).

Según el último censo oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi), en el país hay 25.976 residentes cubanos, lo que la convierte en la séptima comunidad extranjera más grande en esa nación. Sin embargo, la población no es estable, debido a los que llegan de forma irregular o los que son deportados desde Estados Unidos, que, según cifras de HRW, alcanzaron 4.300, entre enero de 2025 y marzo de 2026.