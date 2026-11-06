Renuncia el fiscal estadounidense que encabezó la acusación contra Raúl Castro

Quiñones dirigía una pesquisa sobre una supuesta conspiración de adversarios de Trump para impedir su llegada al poder.

Jason Reding Quiñones deja el cargo en medio de tensiones en el Departamento de Justicia por una investigación contra adversarios políticos de Trump

Miami/El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, una de las figuras clave en la acusación de Estados Unidos contra el ex gobernante cubano Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, renunció este viernes a su cargo sin explicar públicamente los motivos de su dimisión.

"Presenté mi renuncia al presidente como fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, efectiva a partir de hoy", escribió Quiñones en la red social X. El ya ex fiscal agradeció la confianza del presidente Donald Trump y aseguró que había sido "un privilegio único en la vida" desempeñar esa responsabilidad.

Quiñones supervisó la acusación contra Raúl Castro y otros cinco militares cubanos implicados en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 en aguas internacionales. El ataque causó la muerte de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

La acusación formal, hecha pública el pasado 20 de mayo durante una ceremonia en la Torre de la Libertad de Miami, atribuye al ex mandatario cubano delitos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. El anuncio despertó una gran expectación entre el exilio cubano, cuyos representantes llevaban tres décadas reclamando responsabilidades por el derribo.

La dimisión del fiscal se produce, además, en medio de tensiones internas en el Departamento de Justicia estadounidense por otra investigación de alto perfil político

La investigación judicial sostiene que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, autorizó el uso de fuerza letal contra las aeronaves de Hermanos al Rescate. La acusación también incluye a cinco militares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

A la acusación federal se sumó el pasado 19 de octubre una orden de arresto dictada por la Justicia de Florida contra Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado. Se trata de un procedimiento estatal independiente de la causa federal anunciada en mayo.

La dimisión del fiscal se produce, además, en medio de tensiones internas en el Departamento de Justicia estadounidense por otra investigación de alto perfil político. Quiñones dirigía una pesquisa sobre una supuesta conspiración de adversarios de Trump para impedir su llegada al poder mediante investigaciones penales y de inteligencia. Sin embargo, varios fiscales asignados a esa causa abandonaron el caso semanas atrás por discrepancias internas, mientras las indagaciones acumulaban meses sin avances significativos.

El procedimiento federal contra Raúl Castro sigue abierto y no se han anunciado cambios en su tramitación como consecuencia de la renuncia de Quiñones

Según informó este viernes CNN, citando fuentes familiarizadas con el asunto, Quiñones dejó su puesto bajo presiones de la dirección del Departamento de Justicia, pese a su disposición a impulsar algunas de las investigaciones más controvertidas promovidas por el presidente.

La cadena señaló que los responsables del Departamento reprochaban al fiscal no haber logrado los resultados que había prometido en la investigación contra antiguos funcionarios vinculados a las pesquisas sobre Trump y su campaña entre 2016 y 2024.

El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, agradeció públicamente la labor de Quiñones y destacó su actuación en "la lucha contra el crimen violento, el tráfico de drogas, el tráfico sexual y el crimen transnacional, incluida la acusación contra Raúl Castro".

La salida de Quiñones coincide con otras renuncias en la cúpula del Departamento de Justicia, entre ellas la de John Eisenberg, responsable de la División de Seguridad Nacional, y la de Harmeet Dhillon, quien encabezaba la División de Derechos Civiles.

Raúl Castro, de 95 años, continúa en Cuba pese a la acusación estadounidense. El procedimiento federal sigue abierto y, hasta ahora, no se han anunciado cambios en su tramitación como consecuencia de la renuncia de Quiñones. La causa fue asignada directamente a los fiscales Abbie D. Waxman y Michael E. Gilfarb, bajo la supervisión de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.