Para sacar a Maduro de Venezuela hay que contar con Cuba, dice el ex canciller mexicano Jorge Castañeda

Ciudad de México/El ex canciller mexicano Jorge Castañeda lo tiene muy claro, si la comunidad internacional quiere ayudar a Venezuela a superar los momentos de tensión que vive tras el fraude de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones, va a tener que negociar primero con Cuba. “Sin la cooperación cubana es imposible”, sentenció el político en una entrevista concedida al portal argentino Infobae.

Castañeda conoce bien cómo se mueven los hilos de la política en la Isla. Sabe qué es lo que motiva al régimen e intuye que, si la comunidad internacional logra sentarse a negociar con La Habana para destrabar la entrega del poder de parte de Maduro al presidente electo Edmundo González Urrutia, en la mesa inevitablemente tendría que estar la normalización de las relaciones con Washington.

“Según los cubanos, aunque a mí no me consta, el desastre que están viviendo se debe a la intensificación de las sanciones, el bloqueo, como lo llaman ellos, y la limitación de las remesas. Si todo eso es cierto y la situación en Cuba es tan catastrófica como dicen, ahí está el incentivo”, explicó.

El ex ministro adujo que el Ejército venezolano está bajo constante vigilancia, fiscalización e intervención por parte del aparato de inteligencia cubano. “Es gente muy, muy buena. Han evitado cualquier intento de derrocamiento de Fidel o Raúl Castro durante 65 años, y quién sabe cuántos intentos de asesinato de uno u otro. Son muy buenos en lo que hacen”, remachó.

Su etapa al frente de la diplomacia mexicana hace más de 20 años (entre 2000 y 2003) estuvo marcada por el histórico quiebre de facto de las relaciones entre México y la Isla. Primero, con las resoluciones en contra de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y luego de manera definitiva, cuando el entonces presidente Vicente Fox le pidió a Fidel Castro que se fuera del país durante la Cumbre de Naciones Unidas sobre Financiamiento para el Desarrollo en un incidente que la prensa tituló “comes y te vas”, en referencia a las palabras dirigidas por el mandatario mexicano a su homólogo cubano.

Es por eso que Castañeda, que se ha mantenido alejado de la política y se dedica a dar clases en la Universidad de Nueva York y colaborar como comentarista en diversos medios mexicanos e internacionales, considera que la comunidad internacional —y en particular los países de América Latina— deben insistir en buscar una solución para Venezuela. “Creo que deben seguir insistiendo, pero sin deserciones como la de México, porque eso hace mucho daño. México ya no participa en el grupo con Colombia y Brasil y eso debilita el esfuerzo de los otros dos países, incluso los ha llevado a que también empiecen a verse un poco pasivos. Además, deben sumar más países de la región sin ser sectarios”, detalló.

Castañeda advierte además sobre las relaciones que Venezuela tiene con potencias como China y Rusia, y el papel que estas han jugado en la reciente crisis post electoral, la cual ha dejado 24 muertos y más de dos mil detenidos por parte del chavismo. La represión, señala, también obligó a González Urrutia a buscar asilo en España.

“Tengo entendido que China no quiere involucrarse mucho en este conflicto, en parte porque Maduro les debe mucho dinero que no ha pagado. Están molestos porque no les paga ni con petróleo, ni con dinero. Y dan la impresión los chinos de que no quieren pelearse con Estados Unidos por Venezuela”, explicó.

En el caso de Rusia, el ex canciller mexicano admite que la situación es más compleja, puesto que en su opinión el presidente Vladímir Putin “obviamente busca irritar y provocar a Estados Unidos a través de su apoyo a Venezuela”. Además de que el Kremlin “ha enviado armas, algo de dinero y realizado demostraciones de fuerza, como el envío de brigadas de bombarderos y navíos. Sin embargo, no parece tener una gran influencia en la situación”.