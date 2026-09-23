Tres islas caribeñas negaron el aterrizaje del vuelo de María Corina Machado para salir de Panamá

Machado estuvo más de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida, hasta su salida de Venezuela en diciembre de 2025.

La líder opositora venezolana ha intentado regresar a su país al menos siete veces, según su equipo, y permanece en territorio panameño sin poder viajar

Ciudad de Panamá/El vuelo privado que debía sacar el martes de Panamá a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, como parte de un itinerario para regresar a Venezuela, "ni siquiera despegó" porque tres islas del Caribe neerlandés –Bonaire, Aruba y Curazao– no concedieron el permiso de aterrizaje, dijo a la agencia EFE una persona conocedora de la situación que pidió el anonimato.

"Tenían tres puntos, supuestamente, de ida: Curazao, Bonaire, Aruba y estaban negociando también con Trinidad y Tobago, pero todos negaron el permiso (…) Tú tienes que pedir permiso tanto en Aeronáutica (panameña) como en el país de destino, esos son unos permisos que se pueden tardar de un día a solo horas", explicó el informante.

El último intento, hacia Curazao, tuvo lugar el martes entre las tres y las cuatro de la tarde, hora local, agregó la fuente.

Cuando Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025, mediante una operación clandestina para viajar a Oslo a recibir el Nobel de la Paz, lo hizo por vía marítima hacia Curazao

Las islas de Curazao, Bonaire y Aruba están situadas en el Caribe, a poca distancia de la costa venezolana. Aruba, la más cercana, se encuentra a menos de 30 kilómetros, mientras que Bonaire, la más alejada, está a un centenar de kilómetros, lo que las convierte en posibles puntos de paso para acceder al territorio de Venezuela.

Cuando Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025, mediante una operación clandestina para viajar a Oslo a recibir el Nobel de la Paz, lo hizo por vía marítima hacia Curazao, desde donde continuó su recorrido hasta Noruega.

EFE consultó a la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá para conocer su versión de lo sucedido, pero el organismo respondió que "no tiene injerencia" en el asunto.

El vuelo privado estaba previsto para salir el martes de un pequeño aeropuerto auxiliar situado en Ciudad de Panamá, adonde, según el informante, llegó Machado sin llamar la atención, manteniendo el mismo perfil discreto que ha tenido desde que se encuentra en el país centroamericano.

El equipo de la líder opositora aseguró el martes que Machado ha intentado regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y que en todas esas oportunidades se lo han impedido.

"Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir", denunció a EFE el equipo de la ex diputada.

Machado difundió el pasado 29 de junio un video en el que aseguró encontrarse en Panamá tras ver frustrada su intención de regresar a Venezuela

Con estos tres nuevos intentos, ya son "al menos siete" las veces que Machado ha tratado de volver a su país, indicó su equipo a la agencia.

Machado difundió el pasado 29 de junio un video en el que aseguró encontrarse en Panamá tras ver frustrada su intención de regresar a Venezuela después del potente doble terremoto que asoló el litoral central caribeño del país el día 24 de ese mes, dejando miles de muertos y desaparecidos.

En ese video, la líder opositora denunció que el Gobierno venezolano había cerrado el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país desde la capital panameña.

Desde la difusión de la grabación, Machado solo ha hecho una aparición pública en Panamá, el pasado 5 de julio, durante una misa oficiada por el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, dedicada a las víctimas del doble terremoto.

La dirigente opositora estuvo más de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida, hasta su salida de Venezuela en diciembre de 2025.