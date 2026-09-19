Trump se reunirá con Delcy Rodríguez y María Corina Machado anuncia que “es hora de volver” a Venezuela

Madrid/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el martes de la próxima semana con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en el primer encuentro entre ambos, anunció este viernes la Casa Blanca, mientras la líder opositora María Corina Machado afirmó este sábado a The Wall Street Journal que “es hora de volver” a Venezuela.

La cita con Rodríguez será el último punto de la agenda de Trump durante su visita a Nueva York para la Semana de Alto Nivel de la ONU, donde el martes pronunciará un discurso ante la Asamblea General y mantendrá reuniones con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, así como con varios líderes del golfo Pérsico.

Trump había adelantado el pasado domingo la posibilidad de que se produjera el encuentro, mientras que el portal Axios informó el jueves de que se estaban ultimando los detalles de la reunión. Será el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

Por su parte, María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, aseguró al WSJ en Ciudad de Panamá que prepara su regreso después de unos nueve meses fuera de Venezuela. La dirigente opositora consideró que su presencia en el país puede ayudar a “ordenar y canalizar” hacia un proceso electoral la demanda de cambios.

La dirigente opositora consideró que su presencia en el país puede ayudar a “ordenar y canalizar” hacia un proceso electoral la demanda de cambios

Entre sus planes está recorrer el país, escuchar a distintos sectores y transformar la organización de voluntarios de la oposición en un movimiento ciudadano que apoye el proceso de transición democrática. Machado sostuvo que su vuelta no supondría un obstáculo para ese proceso. “Mi regreso no es un desafío, es una contribución”, afirmó.

La opositora confirmó además que mantiene contactos con la Administración de Trump, aunque evitó dar detalles de esas conversaciones. Sobre la gestión de Delcy Rodríguez, afirmó que “es un caos. Eso es lo que representan. Han traído pobreza, terror y han forzado a un tercio de la población a huir. Los que destruyen el país nunca podrán construir una república fuerte”.

Desde que Estados Unidos capturó y depuso a Maduro en Caracas el 3 de enero pasado, la Administración Trump respaldó al nuevo Gobierno de Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, y restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde 2019.

La principal muestra del acercamiento entre Washington y Caracas se produjo recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas. El pacto ha suscitado recelos entre sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y que no impulsa activamente una transición democrática en Venezuela.

María Corina Machado reconoció los riesgos personales y familiares que implica regresar al país, pero aseguró que su familia apoya la decisión.

No es la primera vez que anuncia su intención de volver. En una entrevista con Democrats Review el 4 de septiembre pasado, Machado ya había afirmado que tomó la decisión de regresar “para estar al lado” de los venezolanos y reclamó un calendario con una fecha específica para elecciones libres y transparentes.